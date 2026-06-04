KAO PO KOMANDI: Potpuna dehumanizacija Vučića na svim crnogorskim portalima i nalozima (FOTO)

Trenutno vlada potpuna dehumanizacija predsednika Srbije Aleksandra Vučića na svim crnogorskim portalima i nalozima.
Sve se radi kao po komandi.
Među jezivim objavama našao se i tekst na portalu aktuelno.me, pod naslovom "UPOZORENjE: Psihotični, kriminogeni autokrata dolazi u Crnu Goru, građanima se savetuje oprez".
04. јун 2026.
Predsednik Vučić rekao je ranije danas da je dao reč predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti da će ići na samit EU -Zapadni Balkan u Tivtu i da se ne plaši da ode.
Autor: Pink.rs