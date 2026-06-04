AKTUELNO

Politika

KAO PO KOMANDI: Potpuna dehumanizacija Vučića na svim crnogorskim portalima i nalozima (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Trenutno vlada potpuna dehumanizacija predsednika Srbije Aleksandra Vučića na svim crnogorskim portalima i nalozima.

Sve se radi kao po komandi.

Među jezivim objavama našao se i tekst na portalu aktuelno.me, pod naslovom "UPOZORENjE: Psihotični, kriminogeni autokrata dolazi u Crnu Goru, građanima se savetuje oprez".

Predsednik Vučić rekao je ranije danas da je dao reč predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti da će ići na samit EU -Zapadni Balkan u Tivtu i da se ne plaši da ode. 

pročitajte još

'SRBIJA MORA DA SE BRANI' Dodik: Ni u snu nisam mogao da dođem do toga da je moguće da crnogorska strana može da preduzima takve mjere

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Crna Gora

#Politika

#dehumanizacija

#portali

POVEZANE VESTI

Politika

DEHUMANIZACIJA I SATANIZACIJA ALEKSANDRA VUČIĆA Nemoćne vođe blokadera pribegle starom scenariju (VIDEO)

Politika

BRUKA! Nastavlja se dehumanizacija Vučića na antisrpskoj televiziji (VIDEO)

Politika

'SRBIJA POBEĐUJE' ORI SE ŠIROM ZEMLJE! OVO JE SRBIJA KOJA POBEĐUJE! Narod šalje poruku podrške politici mira i stabilnosti: Trobojke i jedinstvo u got

Politika

'TRAMPOVA OBJAVA JE OGROMNA STVAR ZA SRBIJU!' Suzana Vasiljević: Si je poslednjih dana ugostio Trampa, Putina i Vučića, Srbija je svakodnevno u svetsk

Politika

Jovanov poručio Đilasu: Umesto što poturaš gospođe da te brane, dođi sutra na sednicu, pa kaži šta imaš

Politika

Picula ponovo udario na Srbiju i Vučića! Još jednom potvrdio podršku blokaderima (VIDEO)