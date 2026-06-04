Monstruozna kampanja: Opozicija crta metu na čelu Vukeliću, šalje jezive pretnje! (FOTO)

Monstruozne laži, prljava kampanja i otvoreno crtanje mete na čelu zameniku glavnog urednika Informera Dejanu Vukeliću jasna su poruka da propala čačanska opozicija ne bira sredstva kako bi izazvali nasilje.

Lokalni politički gubitnici, predvođeni vlasnikom portala Ozon press i opozicionim odbornikom Stojanom Markovićem, pokrenuli su najprljaviju moguću kampanju, pokušavajući da nahuškaju javnost protiv Dejana Vukelića i uskrate mu pravo da slobodno šeta Čačkom.

Otišli toliko daleko da su Vukelićeve reči o blokaderskoj mafiji namerno i zlonamerno proglasili napadom na sve Čačane.

Istovremeno na svojim portalima svesno odobravaju i puštaju jezive i preteće komentare poput: "Vukela brate, sve znaš i sve će biti baš onako kako ti prolazi mislima... Družimo se, ljubi brat".

Ovakve prikrivene pretnje i uličarski narativ predstavljaju čist medijski teror i jasan dokaz da opozicija ne preza ni od čega kako bi izazvala haos i nasilje.

Zamenik glavnog urednika Informera nije ostao dužan, optužio je Stojana Markovića, vlasnika medijske kuće Ozon press i opozicionog odbornika u Čačku, za direktno ugrožavanje bezbednosti i crtanje mete na čelu.

- Stojan Marković, vlasnik medijske kuće Ozon press i opozicioni odbornik u Čačku, mi crta metu na čelu, poručuje da ne bi trebalo da slobodno šetam po Čačku. Laže da ja govorim protiv Čačana, govorim protiv blokaderske mafije! Huška ljude da me napadnu, a onda u komentarima pušta otvorene pretnje. Ako mi se nešto dogodi, za to je odgovoran Stojan Marković!– poručio je Vukelić.

Ovo predstavlja ozbiljan bezbednosni problem, gde lokalni opozicioni lideri, nezadovoljni rezultatima, pokušavaju silom i zastrašivanjem da proteraju novinare koji javno govore o blokaderima.

Autor: Pink.rs