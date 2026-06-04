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ANS stao u odbranu Dejana Vukelića! Najoštrija osuda brutalnih napada i medijske hajke

Izvor: Pink.rs, Foto: Logo ||

Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje brutalne napade i besprizornu medijsku hajku kojoj je izložen zamenik glavnog urednika Informera Dejan Vukelić.

Poslednji orkestrirani napadi i targetiranje od strane opozicionog odbornika u Čačku i vlasnika medijske kuće Ozon press Stojana Markovića prešli su sve granice novinarske etike i prerasli u otvoreni progon jednog profesionalca.

- Skrećemo pažnju na činjenicu da Stojan Marković, kao opozicioni odbornik, ulazi u zonu sukoba interesa kada medij u svom vlasništvu koristi za političke debate, čime se narušava neophodna distanca između novinarstva i političkog aktivizma. Zahtevamo hitnu reakciju nadležnih organa kako bi se zaustavio ovaj opasni politički linč i obezbedila puna bezbednost kolegi Dejanu Vukeliću - navodi se u saopštenju ANS.

Podsetimo, monstruozne laži, prljava kampanja i otvoreno crtanje mete na čelu zameniku glavnog urednika Informera Dejanu Vukeliću jasna su poruka da propala čačanska opozicija ne bira sredstva kako bi izazvali nasilje, a više o tome pročitajte u posebnoj vesti.

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Autor: Pink.rs

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