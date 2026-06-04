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'KRIMINALCI ĆE DA RADE SVOJ POSAO, TU NEMA FILOZOFIJE' Vučić o bezbednosnom riziku posete Tivtu: Ne mogu svi da budu akademici, neko mora i time da se bavi

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Na Samitu lidera Zapadnog Balkana, Vučić se osvrnuo na bezbednosne izazove, naglašavajući realnost delovanja kriminalaca.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas i sutra u Tivtu, gde se održava Samit lidera Zapadnog Balkana.

Na pitanje novinara o bezbednosnom riziku njegove posete, kao i da to nije prvi put, odnosno da je jedan od osumnjičenih za tako nešto još 2021. godine nudio da plati da neko ubije, Vućić je rekao da to nije nikakva tajna.

- To ste imali i u Sky zapisima, dakle oni su to tražili od ranije, logično je, reč je o vođama klanova, ne vidim tu velike novosti. U stvari, kako da vam kažem, kada postoje, a rekao bih neretko nepotrebne političke tenzije, između Podgorice i Beograda, i sad svako će da kaže da je kriv onaj drugi, morali smo svi da budemo mnogo racionalniji i mnogo pažljiviji, da vodimo računa više, ali onda kada krenu optužbe onda tu kraja nema, a to da će kriminalci da rade svoj posao, pa dobro, to im je posao, nema tu bog zna kakve filozofije. Ne mogu svi da budu akademici, neko mora i time da se bavi, nije baš dozvoljeno, ali morate da računate da toga ima u svakoj zemlji - rekao je on.

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Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#Tivat

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