'NEĆU DA PRIHVATIM ISTORIJSKE FALSIFIKATE' Vučić iz Tivta: Mi nismo otimali teritoriju Crne Gore, važno je da imamo češću komunikaciju i razgovore

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Tivtu da će Srbija nastojati da ima najbolje odnose sa Crnom Gorom, ali da ne prihvata, kako je naveo, istorijske falsifikate i odluke o Kosovu i Metohiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je iz Tivta da će se Srbija truditi da ima najblje i najbliže odnose, ali da neće da prihvati istorijske falsifikate.

- Molim naše državne organe da ne rade ništa, da puštaju našu braću iz Crne Gore da dolaze najnormalnije. Mi moramo da budemo oštri prema krinimalu. Ne želimo da koristimo "kaučuk-normu", pogodnu normu. Mi zbog hibridnog ratovanja možemo svakog drugog da ne pustimo u Srbiju. Trudićemo se da imamo najbolje i najbliže odnose. Neću da prihvatim istorijske falsifikate. To kažem usred Crne Gore. Neću da prihvatim odluku o nezavisnosti Kosova i Metohije. Mi nismo otimali teritoriju Crne Gore. Bitno je da oprostimo ponekad jedni drugima. Važno je da imamo češću komunikaciju i razgovore. Što se mene tiče, pozvaću predsednika Crne Gore pred kraj godine da poseti Beograd. Na njemu je da li će da prihvato - istakao je Vučić.

Autor: A.A.