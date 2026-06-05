Teror se nastavlja: Aleksandar iz Ugljara odveden na informativni razgovor nakon pretresa kuće

Pripadnici specijalnih jedinica tzv. kosovske policije upali su sinoć i izvršili pretres ugostiteljskog objekta i porodične kuće Aleksandra Trajkovića iz Ugljara kod Kosova Polja, nakon čega je odveden na informativni razgovor.

Nakon odvođenja Trajkovića, ispred njegove porodične kuće okupilo se više meštana Ugljara, a među njima su bili i predstavnici Srpske liste.

Prilikom upada u Trajkovićeve objekte na licu mesta je bio prisutan veliki broj pripadnika tzv. kosovske policije i specijalaca.

Autor: Marija Radić