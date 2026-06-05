Vučić u Tivtu: Predsednik Srbije imao važne sastanke sa najvišim evropskim zvaničnicima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Nemačke Fridrihom Mercom u okviru zajedničkog sastanka u Tivtu.

Prethodno, Vučić je jutros imao sastanak sa premijerom Slovačke Robertom Ficom sa kojim je razgovarao o evropskoj budućnosti Srbije, dinamici i mogucnostima za ubrzanje procesa proširenja EU, regionalnim izazovima i daljem unapređenju saradnje dve zemlje.

Tokom dana planirani su i sastanci sa kancelarom Austrije Kristijanom Štokerom, predsednikom Vlade Irske Majklom Martinom i drugim učesnicima Samita.

Predsednik Vučić je juče stigao u Tivat, kada je razgovarao sa predsednikom Vlade Grčke Kirjakosom Micotakisom.

Takođe, prisustvovao je svečanoj večeri koju su domaćini priredili.

Predsednik Vučić danas učestvuje u Tivtu na samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom "Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana", čija će glavna tema biti proširenje EU. Skupom će predsedavati predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, koji je prethodno održao turneju po zemljama regiona, dok je domaćin predsednik Crne Gore Jakov Milatović.

Samitu će prisustvovati i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, kao i predsednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola.

Očekuje se, kako je objavljeno na sajtu EK, da će lideri zemalja Zapadnog Balkana i EU razgovarati o proširenju i Planu rasta, kao i da će EU ponoviti svoju punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u EU.

Jedna od tema biće kako da se suoče sa zajedničkim izazovima i ojačaju bezbednost i otpornost, u kontekstu sve složenije geopolitičke pozadine, kao i kako da se poveća saradnja u pitanjima spoljne, bezbednosne i odbrambene politike.

Samit je deo sprovođenja strateške agende Evropskog saveta za period 2024-2029. godine.

Inače samiti EU i Zapadnog Balkana održavaju se od 2018. godine, a poslednji je održan u Briselu u decembru 2025. godine.

O bezbednosti učesnika skupa brine 1.500 pripadnika policije, rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata je privremeno ograničen, dok je saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno obustavljen.

Deo kompleksa Porto Montenegro je pod posebnom režimom pristupa.

Autor: Pink.rs