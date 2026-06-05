Mićin: Vrtić 'Palčica' već četiri decenije čuva i vaspitava generacije Novosađana

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin prisustvovao je danas obeležavanju 40 godina rada vrtića „Palčica“ Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“, istakavši da je kroz ovu ustanovu prošlo na hiljade mališana koji su kasnije postali uspešni ljudi u različitim profesijama.

Mićin je rekao da četiri decenije postojanja vrtića predstavljaju godine ispunjene druženjem, igrom, ljubavlju i svim onim lepim iskustvima koja deca stiču u najranijem periodu života.

Prema njegovim rečima, najveći uspeh zaposlenih nije samo obrazovanje dece, već vaspitanje generacija dobrih ljudi.

„Hiljade i hiljade mališana prošlo je kroz ovaj vrtić. Danas su oni uspešni sportisti, inženjeri, advokati, ali pre svega uspešni i dobri ljudi“, rekao je Mićin.

On je naveo da naziv vrtića „Palčica“ nosi snažnu simboliku i poruku za najmlađe.

„'Palčica' je pokazala da nije važno koliko je neko mali, već koliko veliko i dobro srce ima. Zato želim svoj deci da u budućnosti pre svega budu dobri ljudi“, poručio je gradonačelnik.

Mićin je dodao da će Grad Novi Sad nastaviti da pruža podršku vrtiću, podsetivši da je ustanova rasla tokom godina i da danas raspolaže većim kapacitetima nego ranije.

Pomoćnik direktora Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ i glavni vaspitač Maja Vučević zahvalila je prisutnima što su deo jubileja i istakla da je proslava prilika da se zajedno podele uspomene, ali i da se sa optimizmom gleda u budućnost.

Ona je navela da su program povodom jubileja pripremila deca zajedno sa vaspitačima i medicinskim sestrama-vaspitačima, kao i da su mališani izradili radove inspirisane bajkom o Palčici, koji su predstavljeni posetiocima.

Vrtić „Palčica“, koji se nalazi u Ulici Branimira Ćosića, ove godine obeležava četiri decenije rada u okviru Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“.

Autor: Pink.rs