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'VRAĆANJE SRPSKIH DRŽAVLJANJA IZ CRNE GORE JE PROVOKACIJA' Stefan Krkobabić za Pink: Cilj svega je bio da predsednik Vučić ne ode u Tivat (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a i šef Poslaničke grupe, govoreći o poseti predsednika Srbije Aleksandar Vučića Crnoj Gori i vraćanju naših državljanja pita na osnovu čega je Crna Gora utvrdila da tih 87 osoba ima veze sa kriminalom.

Krkobabić je naveo da je Crna Gora država u kojoj postoji stalni rat narko klanova poslednjih 10, 15 godina.

- Svi su im pobegli, svi su im utekli, a oni ništa ne znaju šta se na njihovoj teritoriji dešava, ali znaju za ovih 87 ljudi. Budite sigurni da nemaju nikakvog pojma, niti možete da generalizujete i pričate o sudbini 87 ljudi koji su ušli u jedan avion, čarter let, koji je rezervisan i vrlo se dobro zna zbog čega su ti ljudi tamo otišli - kazao je Krkobabić u Novom jutru Jovane Jeremić na TV Pink i dodao:

Ovo nije ništa drugo, nego jedna krajnja provokacija i želja da se isprovocira i predsednik, a onda da dođemo u celu političku situaciju demokratskog skandala, da predsednik ne ode.

Krkobabić je istakao da je zbog svega toga jako važno što je predsednik Vučić otišao u Tivat.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo treba da budu pozitivne stvari, sastanak sa Ursulom fon der Lajen, sa svima njima, a ovo ostalo se sada koristi. Cilj svega je bio da predsednik ne ode u Tivat, a da onda krenu razne priče da mi više nismo na evropskom putu - ocenio je Krkobabić.

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Autor: Pink.rs

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