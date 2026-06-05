RADOJEVIĆ I ZAPOROŽAC PUŠTENI IZ POLICIJSKE STANICE! Privedeni jer su prefarbali zeleni znak: Samo smo radili svoj posao i sprovodili legalne odluke opštine

Veliki broj građana uz aplauz i sa ovacijama pozdravio je izlazak gradonačelnika i predsednika skupštine iz stanice.

Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević i predsednik Skupštine opštine Severna Mitrovica Ivan Zaporožac pušteni su iz policijske stanice. Radojević je istakao da je samo radio svoj posao i sprovodio legalne odluke opštine.

- Još uvek ne znamo za šta nas tužilac tereti, to ćemo saznati na sudu - rekao je Radojević.

Veliki broj građana uz aplauz i sa ovacijama pozdravio je izlazak gradonačelnika i predsednika skupštine iz stanice.

Do privođenja i intervencije tzv. kosovske policije je došlo kada je gradonačelnik Radojević pokušao crvenim sprejom da prefarba srce koje je zelene boje, i policija je tada odgurnula gradonačelnika Severne Mitrovice.

Господо, међународни представници, ово је слика Kуртијеве владавине права два дана пред изборе! Хапшење српских челника институција у KМ по наговору Kуртија и Рашића! На терор одговорићемо победом Српске листе! pic.twitter.com/D6No1HP4iO — Петар Петковић (@PetkovicPetar) 05. јун 2026.

Znak na kojem je ranije ćirilicom pisalo "Ja volim Kosovsku Mitrovicu" uklonjen je 2. oktobra prošle godine uz asistenciju tzv. Kosovske policije. Umesto njega, istog dana postavljen je znak na latinici na kojem piše samo ''Mitrovica'', uz srce zelene boje.

Na hapšenje srpskih čelnika Severne Mitrovice reagovao je direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.

- Gospodo, međunarodni predstavnici, ovo je slika Kurtijeve vladavine prava dva dana pred izbore! Hapšenje srpskih čelnika institucija u Kosovskoj Mitrovici po nagovoru Kurtija i Rašića! Na teror odgovorićemo pobedom Srpske liste! - poručio je Petković u objavi na Iksu.

Autor: A.A.