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Jezivo! Skandal u Hrvatskoj: Tompsonov koncert emitovan na HRT-u - Poslanica Orešković reagovala kritikujući i državu u crkvu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Video/Printscreen ||

"Ne kažem da je hrišćanski - nekako mi Hristos ne ide uz fašizam", istakla je hrvatska političarka Dalija Orešković.

"Ne samo da su država i Crkva zakazale u onome što bi trebalo da budu, već su stavovi njihovih vladajućih i upravljačkih struktura izašli na videlo", napomeula je Orešković.

Orešković je komentarisala je prenos Tompsonovog koncerta na HRT-u.

Naime, juče je na Drugom programu HTV-a, hrvatski javni servis prikazao snimak Tompsonovog koncerta koji je prošle godine održan na Zagrebačkom hipodromu. Podestimo, svaki Tompsonov koncert se pretvori u nacionalističko divljanje sa ustaškim, antisrpskim pokličima.

Autor: A.A.

#Hrvatska

#Marko Perković Tompson

#koncert

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