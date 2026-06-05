Dačić: Pozivam sve Srbe da se ujedine i slože i u nedelju glasaju za Srpsku listu

Ministar unutrašnjih poslova i lider SPS Ivica Dačić pozvao je danas sve Srbe iz AP Kosova i Metohije da se ujedine i slože i glasaju za Srpsku listu, na izborima koji se u nedelju, 7. juna održavaju u južnoj srpskoj pokrajini.

Dačić je na svom Instagram nalogu napisao da očekuje da Srpska lista u srpskim sredinama ostvari apsolutnu pobedu i osvoji svih 10 mandata.

Podestimo, vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija održavaju se jer skupština nije uspela da izabere predsednika privremenih institucija u roku koji je odredio ustavni sud u Prištini, osnosno do 28. aprila.

Autor: Pink.rs