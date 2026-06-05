Dok pozivaju na protest: Blokaderi kriju da je Đorđević uzeo skoro 10.000 evra

Blokaderi ponovo pokušavaju da glume „žrtvu sistema“! Dok blokaderi uporno pozivaju građane na protest podrške bivšem zaposlenom u Domu omladine u Kragujevcu Dušku Đorđeviću, oni svesno prećutkuju jednu važnu činjenicu - Đorđević je iz ove ustanove otišao sa otpremninom od čak 1.170.841 dinar, odnosno skoro 10.000 evra, koju je prihvatio i potpisao.

Reč je o iznosu isplaćenom na osnovu više od dve decenije radnog staža, što se u objavama i pozivima na protest gotovo nigde ne pominje. Zašto?

Umesto toga, javnosti se danima servira priča o navodnom progonu zbog nekoliko stolica koje su korišćene tokom tribine blokadera. Međutim, u rešenju o prestanku radnog odnosa ne navode se ni stolice, ni studenti u blokadi, niti bilo kakva disciplinska odgovornost.

Kao razlog za prestanak radnog odnosa navedene su organizacione promene i ukidanje radnog mesta, čega je i sam Đorđević svestan.

Uprkos tome, blokaderi zgubidani pokušavaju da ovaj slučaj predstave kao politički progon i još jedan dokaz navodnog obračuna sa neistomišljenicima.

Ono što građani zaslužuju jesu potpune informacije, a ne selektivno iznošenje činjenica koje odgovaraju unapred kreiranom blokaderskom narativu. Zato se nameće jednostavno pitanje - ako je priča zaista o nepravdi, zašto se ćuti o 1.170.841 dinaru otpremnine? Zašto tog podatka nema na protestnim plakatima? Zašto se ne pominje u objavama koje blokaderi masovno dele na društvenim mrežama?

Autor: Pink.rs