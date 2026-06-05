I zeleno-levi slave ustašku državu

Naime, nakon što je jasno da zvanični Zagreb promoviše ustaše i ustaški pokret, sada je to uradila i zelena stranka koja je na svojoj kancelariji zakačila ustašku šahovnicu sa prvim belim poljem.

Jasno je da nema razlike između desnih i levih u Hrvatskoj i da svi oni otvoreno slave ustašku državu.

Ni to nije veliko iznenađenje imajući u vidu da su ustaške orgije na koncertu Marka Perkovića Tompsona sa zagrebačkog Hipodroma emitovane na hrvatskom javnom servisu! Ovaj ustaški dernek najavljen je događaj koji je ušao u istoriju kao najposećeniji sa placenim ulaznicama u tom zemlji, a emitovano je 180 minuta sa sve zloglasnom pesmom "Bojna Čavoglave" u kojoj se Srbima poručuje "stići će vas naša ruka i u Srbiji".