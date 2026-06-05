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Blokaderi zavapili posle Makronovog oglašavanja: Vi se još pržite!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Risto Bozović ||

Izjava francuskog predsednika Emanuela Makrona, koji je uputio snažnu podršku Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću, izazvala je potpuni haos među blokaderima.

Makron je otvoreno pohvalio rezultate Srbije i naglasio da Pariz vidi predsednika Vučića kao ključnog partnera, predlažući da Evropska unija hitno napravi iskorak otvaranjem novih pregovaračkih klastera.

- Juče sam imao veoma dobar razgovor sa vašim predsednikom i mislim da je sada pravi trenutak da se ponovo pokrenu pozitivni koraci. Verujem da će on pokrenuti niz veoma važnih reformi i smatram da mi, kao Evropljani, treba da napravimo značajan iskorak otvaranjem novih klastera. To je moja namera. Zaista verujem da postoji pozitivan zamah kada je reč o Srbiji na čelu sa vašim predsednikom. Srbija vredno radi, ima evropsku budućnost i to je za nas veoma važno - istakao je francuski šef države.

Ove reči francuskog predsednika teško su pale blokaderima i opoziciji. Svesni da su ostali bez podrške zapadnih zemalja blokaderi su počeli da se međusobno optužuju za naivnost.

Jedan od njih je na društvenoj Iks citirao je ovu izjavu predsednika Francuske, a odmah ispod citata dodao je kratak, ali očajnički zaključak upućen svojim kolegama:

- A vi se još nada(j)te i pržite - napisao je on.

Ovaj javni vapaj i priznanje nemoći najbolje pokazuje kolika je frustracija unutar blokadera i opozicije. Dok oni žive u sopstvenim iluzijama, Srbija predvođena predsednikom Vučićem nastavlja da dobija direktna priznanja od najuticajnijih lidera Evrope i sveta.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

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