Blokaderi zavapili posle Makronovog oglašavanja: Vi se još pržite!

Izjava francuskog predsednika Emanuela Makrona, koji je uputio snažnu podršku Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću, izazvala je potpuni haos među blokaderima.

Makron je otvoreno pohvalio rezultate Srbije i naglasio da Pariz vidi predsednika Vučića kao ključnog partnera, predlažući da Evropska unija hitno napravi iskorak otvaranjem novih pregovaračkih klastera.

- Juče sam imao veoma dobar razgovor sa vašim predsednikom i mislim da je sada pravi trenutak da se ponovo pokrenu pozitivni koraci. Verujem da će on pokrenuti niz veoma važnih reformi i smatram da mi, kao Evropljani, treba da napravimo značajan iskorak otvaranjem novih klastera. To je moja namera. Zaista verujem da postoji pozitivan zamah kada je reč o Srbiji na čelu sa vašim predsednikom. Srbija vredno radi, ima evropsku budućnost i to je za nas veoma važno - istakao je francuski šef države.

Ove reči francuskog predsednika teško su pale blokaderima i opoziciji. Svesni da su ostali bez podrške zapadnih zemalja blokaderi su počeli da se međusobno optužuju za naivnost.

"Имао сам врло добар разговор са председником Александром Вучићем. Заиста верујем у позитиван замах када су у питању Србија и председник Вучић. Србија напорно ради и има европску будућност, и то је веома важно за нас." (Е. Макрон, 5. јун 2026.)

А ви се још нада(ј)те и пржите😱 — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) 05. јун 2026.

Jedan od njih je na društvenoj Iks citirao je ovu izjavu predsednika Francuske, a odmah ispod citata dodao je kratak, ali očajnički zaključak upućen svojim kolegama:

- A vi se još nada(j)te i pržite - napisao je on.

Ovaj javni vapaj i priznanje nemoći najbolje pokazuje kolika je frustracija unutar blokadera i opozicije. Dok oni žive u sopstvenim iluzijama, Srbija predvođena predsednikom Vučićem nastavlja da dobija direktna priznanja od najuticajnijih lidera Evrope i sveta.

Autor: S.M.