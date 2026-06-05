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Blokaderi u rasulu! Opet lagali narod da je Vučić izolovan, a njega hvali Makron lično

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/VIDEO ||

Dugo su blokaderi lagali da je Vučić izolovan, ali posle Makronovih pohvala njemu i Srbiji u Tivtu, nastao je pravi muk, a rat među blokaderima na mrežama ne jenjava.

Pričali su da Vučića niko neće da vidi, da će mu uvesti sankcije, a u Tivtu se jasno videlo da su evropski lideri predsednika Vučića srdačno dočekali i sa njim razgovarali.

Nemanji Miloševiću, blokaderskom jurišniku sa Tvitera poznatom po incidentu sa usisivačem, nije jasno zašto je Makron pohvalio Vučića, za koga on i njegovi tvrde da je izolovan.

Zapitaj se, Nemanja!

#Aleksandar Vučić

#Emanuel Makron

#Tivat

#blokade

#laži

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