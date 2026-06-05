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Dokaz da je Vučić govorio istinu, a oni lagali! Ovo su muškarci koji su gasili požar u Crnoj Gori

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug / AMIR HAMZAGIĆ ||

Isplivao je dokaz onoga što je govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Tivtu, da su Crnoj Gori u pomoć, tokom požara u Luštici, pritekli Obrenovčani, koje su sad pojedine strukture u Crnoj Gori pokušale da iskoriste za svoj spin i besramne laži.

Iako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić još juče saopštio da su vraćeni državljani Srbije sa aerodroma u Tivtu momci koju su gasili požar u Luštici, crnogorski mediji su danas sramno rekli kako su dobili informacije da "pomoći spolja nije bilo".

Zapravo, reč je o nekoliko mladića iz Obrenovca koji su Crnoj Gori tada pritrčali u pomoć, a zauzvat su sada dobili rampu.

Na jednoj stranici na društvenim mrežama pod nazivom "Radio Herceg Novi" 20. jula 2017. godine objavljeno je tada među dobrovoljcima koji su pružali pomoć nekoliko vatrogasaca iz Obrenovca.

#Aleksandar Vučić

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