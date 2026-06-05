'TEŠKO DA ĆETE IMATI VELIKI PROFIT AKO NISTE POVEZANI SA SRPSKOM INDUSTRIJOM' Vučić o projektima sa Crnom Gorom: Mi vam pružamo ruku, ostalo je na vama

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas u Tivtu da je Srbija veoma zainteresovana za sve vrste projekata sa Crnom Gorom u budućnosti uključujući puteve, pruge, gasovode i naftovode, i dodao da luka Bar teško da može da ima veliki profit ako nije povezana sa srpskom industrijom.

"Mi smo veoma zainteresovani za sve vrste projekata sa Crnom Gorom, da li su oni - to moramo njih da pitamo. A mi jesmo apsolutno za sve, i puteve, i pruge, i gasovode u budućnosti, i naftovode, apsolutno za sve. Zato što, vi morate da znate, Luka Bar teško da može da ima veliki profit i posebnog smisla ukoliko nije navezana na srpsku industriju, jer jedina snažna industrija u regionu je srpska industrija", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da li postoji prostora za intenzivniju saradnju između Srbije i Crne Gore.

"Srbija je uvek spremna da razgovara sa predstavnicima Crne Gore o svemu"

On je istakao da bi saradnja bila dobra za Crnu Goru i imala smisla.

"Da li oni to žele ili ne žele, to je pitanje za njih, ali mi smo zainteresovani za svaku vrstu saradnje i potpuno sam siguran da postoji ogroman prostor da po tom pitanju napredujemo. Ja nemam nikakav problem, ja ću uvek da pružim ruku i da pozovem naše partnere iz Crne Gore na razgovore. Ako oni žele - žele, ako ne žele, opet - ne žele", poručio je Vučić.

On je ponovio da je Srbija uvek spremna da razgovara sa predstavnicima Crne Gore o svemu.

"Naravno, politička Podgorica je koristila tu priliku uvek, kao i neki drugi u regionu, da sebe nameću na osnovu onoga što Srbija, valjda, nije. Ili: 'nećemo da budemo takvi, mi smo protiv Rusa, mi smo protiv ovoga, mi smo protiv onoga'", kazao je Vučić.

On je poručio da je danas na samitu EU-ZB pred svima rekao da ostali uopšte ne moraju da se hvale time da su 100 odsto usaglašeni, i da postoji samo jedan koji nije usaglašen sa svima njima.

"To sam ja, ja sam taj kog treba da kritikujete. Ne morate uopšte međusobno da se hvalite, jer svi ostali su isti, dakle, nema razlike. Samo je jedan koji vodi delimično drugačiju politiku, i ja to ne krijem ni od koga", rekao je Vučić.

Autor: S.M.