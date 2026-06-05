SRBIJA TRAŽI HITNU ISTRAGU ZBOG SMRTI MIROVNJAKA U LIBANU Otkrivena tri zastrašujuća scenarija

Pogibija pripadnika Vojske Srbije, Milovana Jovanovića, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu i ranjavanje još dve osobe, podiglo je tenzije na Bliskom Istoku na još viši nivo.

Srpsko ministarstvo spoljnih poslova zatražilo je hitnu istragu, a brojne osude poslali su svetski lideri. Izrael za sve optužuje Hezbolah, a zvanične potvrde ko je gađao i da li je baza mirovnjaka UN bila meta, i dalje nema. Jovanović je sedma žrtva Unifila od početka godine, pa je njegova pogibija otvorila pitanje bezbednosti onih koji u ratom zahvaćenom području čuvaju mir.

Pripadnik Vojske Srbije, Milovan Jovanović, preminuo je juče od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN u kojoj su smeštene mirovne snage. Starijem vodniku Jovanoviću je nakon ranjavanja pružena hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, a potom je helikopterom transportovan do univerzitetskog medicinskog centra u Bejrutu, gde je preminuo oko četiri časa po lokalnom vremenu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

U napadu koji je izveden u blizini Mardžajuna, u jugoistočnom Libanu, život je izgubio stariji vodnik Milovan Jovanović, a ranjena su još dvojica vojnika, po jedan iz oružanih snaga El Salvadora i Španije. Misija UN u Libanu Unifil pokrenula je istragu.

Stručnjaci objašnjavaju da nažalost ovakve situacije u zaraćenim područjima nisu izuzetak.

- Mirotvorci, odnosno plavi šlemovi nigde nisu bezbedni u potpunosti, a pogotovo ne u ratnim zonama kao što je trenutno južni Liban i područje oko visoravni gde se Izrael i Hezbolah sukobljavaju. Dužnost plavih šlemova je teška, često sa smrtnim ishodom, ali u svrhu jednog plemenitog cilja. Nažalost, pogibija starijeg vodnika Milovana Jovanovića je u tu svrhu bila, u cilju očuvanja i uspostave mira, primirja - rekao je za "Blic TV" Mirko Dautović, stručnjak za Bliski Istok.

Snage Ujedinjenih nacija i ovoga puta su između dve vatre, to jest zaraćene strane - Izraela i Hezbolaha. Za ovaj napad sa tragičnim ishodom odbrambene snage Izraela optužile su libanski militantni pokret Hezbolah, što su preneli i mediji.

- Ono što može da se pročita iz medija u inostranstvu je da je ipak Hezbolah ispalio ne jednu nego nekoliko granata koje su pogodile položaj UN. To se nažalost dešava, Hezbolah vojnici nisu profesionalna vojska, nisu ljudi koji su obučeni da koriste profesionalno naoružanje i municiju. Oni su nešto ispalili prema Izraelu i pogodili cilj koji je nažalost bio naš cilj, čim je poginuo naš vojnik, to smatram našim ciljem, a ne ciljem Ujedinjenih nacija - rekao je Ivan Miletić, stručnjak za bezbednost.

U saopštenju UNIFIL-a se navodi da je napad izvršen minobacačkom granatom. To naoružanje imaju obe strane, kažu sagovornici, pa je zbog toga rano iznositi zaključke. Navode da najčešće postoje tri uzroka pogibije mirovnjaka od strane Hezbolaha i izraelske vojske.

- U sukobima sa Hezbolahom, on uglavnom pravi zasedu i slučajno uhvate unifilovce umesto izraelske vojnike i manje-više upucaju ih oružjem malog kalibra, dakle puškama ili pištoljima. Druga opcija - to se isto često dešava sa Hezbolahom je da postave improvizovane eksplozivne naprave pokraj puta koje onda mirotvorci aktiviraju kačeći neku žicu. To je zamka za izraelske vojnike u koju upadnu unifilovci. Treći način pogibije je direktan napad na baze UNIFIL-a i to najčešće radi izraelska armija - kaže Dautović.

Stariji vodnik Jovanović sedma je žrtva UNIFIL - a od početka godine. S obzirom na to da je reč o španskoj bazi Migel Servantes i da su povređena dva španska vojnika, premijer te zemlje najavio je da će tražiti temeljnu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti.

Autor: S.M.