DALIBOR MARKOVIĆ PALMA I PETAR PETKOVIĆ POZVALI SRBE SA KOSOVA I METOHIJE DA U NEDELJU GLASAJU ZA SRPSKU LISTU

Velika podrška predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Srpskoj listi iz Jagodine

DALIBOR MARKOVIC PALMA : IZA SRPSKE LISTE STOJI DRŽAVA SRBIJA, PREDSEDNIK VUČIĆ I SVI MI

Potpredsednik Jedinstvene Srbije i član Gradskog veća, Dalibor Marković Palma, rekao je da je Kosovo i Metohija sveta zemlja, sa koje su Srbi proterani sa vekovnih ognjišta.

„Mi Srbi se nikada nećemo odreći Kosova i Metohije. Moja molba za vas, braćo i sestre, je da u nedelju, 7. juna, izađete u što većem broju i svi date podršku jednoj listi, a to je Srpska lista, jer iza Srpske liste stoji država Srbija, stoji predsednik Aleksandar Vučić, stojimo svi mi, i nikada se nećemo odreći svetinje,“ istakao je Dalibor Marković Palma.

On je okupljene građane pozdravio u ime potpredsednika Vlade, ministra unutrašnjih poslova i lidera Socijalističke partije Srbije, Ivice Dačića i pozvao ih da u nedelju izađu na glasanje.„U nedelju svi na Kosovo i Metohiju da pokažemo svetu da smo jedinstveni, saborni i složni, i da ćemo vratiti kad-tad otetu srpsku teritoriju, sveto Kosovo i Metohiju,“ poručio je sa govornice.

PETAR PETKOVIC : VAZNO DA SRPSKA LISTA OSVOJI SVIH 10 MANDATA

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, govoreći na tribini u Jagodini, istakao je značaj očuvanja kosovsko-metohijskog zaveta i ulogu lokalnih lidera u podršci Srba sa Kosova i Metohije.

„Po energiji koja je večeras prisutna ovde, vidi se koliko je živ taj damar kosovsko-metohijskog zaveta u Jagodini. Plodno seme svakako je ovde posadio Dragan Marković Palma“, kazao je Petković i pozvao interno raseljena lica da se odazovu pozivu države i u nedelju svojim glasom podrže Srpsku listu, koja, kako je istakao, znači opstanak srpskog naroda.

Petković je kazao da će izbori pokazati u kom pravcu će se kretati politika na Kosovu i Metohiji i da je zato važno da Srpska lista osvoji sve mandate.

„Moramo da pokažemo jedinstvo, jer vašim odlaskom dole jačamo i našu poziciju u dijalogu sa predsednikom Vučićem, da bismo se još snažnije i jače borili za Kosovo i Metohiju. Da imate gde da odlazite, da imate koga da posećujete, da možete da obiđete grobove svojih predaka, da odete u vaše crkve, da obiđete vaše komšije, da prisustvujete zavetnim slavama, da biste mogli da odlazite na Kosovo i Metohiju. Nama je potrebna puna podrška i Srpska lista. Srpska lista je ta pupčana vrpca koja povezuje srpski narod na Kosovu i Metohiji i i zvanični Beograd“, kazao je Petković.

DRAGAN MARKOVIĆ PALMA PRVI PRUŽIO RUKU RASELJENIM SRBIMA U JAGODINI

Miloš Stojković, direktor Narodne biblioteke „Radislav Nikčević” u Jagodini, osvrnuo se na teške periode iz 1998. i 1999. godine i prisetio se kako su Srbi sa Kosova i Metohije tada dobijali pomoć u Jagodini, koju im je pružio Dragan Marković Palma:

„Sećate se, braćo i sestre, 1998. i 1999. kada su nas proterali. Dragan Marković Palma, koji tada nije bio ni gradonačelnik ni funkcioner, otvorio je vrata svoje kuće, svojih prostorija i svih vrata u gradu Jagodini, i sa svojom porodicom nas je dočekao i pružio ono što je Bog dao, i na tome mu neizmerno hvala. Svaki Srbin sa Kosova i Metohije to pamti“, poručio je Stojković.

Okupljenima se obratila i zamenica komesarke za izbeglice i migracije, Dušica Popović, koja je istakla značaj Srpske liste za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji.

Tribini su prisustvovali gradonačelnica Jagodine, dr Jasmina Spasojević; načelnik Pomoravskog okruga i predsednik Gradskog odbora SPS u Jagodini, Goran Milosavljević; predsednik Gradskog odbora Jedinstvene Srbije u Jagodini, Zoran Gligorijević; kao i poverenici Gradskog odbora Srpske napredne stranke za Jagodinu, Dobrica Milošević i dr Aleksandar Ilić.

Autor: S.M.