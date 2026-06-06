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Kovačević u SAD: Nastavljamo da gradimo odnose sa učesnicima Ekspa

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/ALEKSANDRA STOJKOVIĆ ||

Glavni operativni direktor Ekspo 2027 Igor Kovačević izjavio je danas, posle predstavljanja te specijalizovane izložbe u američkom Kongresu, da se nastavlja izgradnja dobrih odnosa sa zvaničnim učesnicima, kojih će, kako je rekao, biti više od 130.

Kovačević je novinarima iz Srbije u Vašingtonu rekao da je u Kongresu predstavljan najveći nacionalni projekat, navodeći da je jako važan, ne samo broj učesnika, već i razvoj odnosa sa tim zemljama.

"Imajući u vidu da je to najveći diplomatski događaj na svetu, tokom 93 dana očekujemo prisustvo svih najvećih državnih predstavnika zemalja koje učestvuju. Predstavili smo i poslovnu komponentu, imajući u vidu da svaka zemlja ima priliku da za vreme svog nacionalnog dana predstavi svoje kapacitete", rekao je Kovačević.

Tokom posete SAD razgovaralo se i o sada već potvrđenom učešću, kako je rekao, sjajnih američkih kompanija kao što su Cisco i Arćer Aviation, koji će se predstaviti posetiocima, ali i biti strateški važni za poslovni program.

Foto: Tanjug/ALEKSANDRA STOJKOVIĆ

Prema njegovim rečima, američke kompanije će predstaviti svoje najbolje proizvode sa ciljem da se čitav svet poveže kroz Ekspo u Beogradu i Srbiji.

"Pre tri nedelje potpisan je ugovor o učešću Sjedinjenih Američkih Država na izložbi i upravo poseta Vašingtonu i prezentacija u Kongresu, kao i razgovor sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država pokazuju logičan sled i kontinuitet svih onih aktivnosti koje su dogovorene", rekao je Kovačević i dodao da tim SAD uveliko radi na izgradnji paviljona.

Kovačević je još jednom ponovio da će na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd učestvovati više od 130 zemalja i da je Srbija premašila rekord koji je držala Astana (Kazahstan) sa 117 učesnika.

Ekspo 2027 Beograd predstavljen je u Kapitol holu pred diplomatskim korom, kongresmenima,a prethodno je održan i svečani prijem tim povodom.

EXPO 2027 Beograd, pod temom "Igraj za čovečanstvo - sport i muzika za sve", održaće se od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, a očekuje se da će tokom tromesečnog trajanja privuću više od četiri miiona posetilaca.

Do sada je učešće na specijalizovanoj izložbi EXPO potvrdilo 138 međunarodnih ucesnika, 135 zemalja i 3 međunarodne organizacije.

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Autor: Jovana Nerić

#Igor Kovačević

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