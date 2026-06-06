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Još jedan fijasko! Opet pukao blokaderski protest, u Kragujevcu se skupila šaka jada (FOTO)

Izvor: 24sedam, Foto: Privatna arhiva ||

Nova blamaža na Đačkom trgu samo je potvrdila da su blokaderi definitivno dotakli dno.

Još jedan u nizu pokušaja zborova i blokadera da izazovu neki masovni skup doživeo je potpuni fijasko.

Na Đačkom trgu, ispred zgrade Prve kragujevačke gimnazije, održan je skup pod pompeznim nazivom "Zadnji je čas pre potopa" , ali se ispostavilo da su potop doživeli samo oni.

Uprkos kampanji na društvenim mrežama i pokušajima da se građani Kragujevca obmanu i izvedu na ulice, Kragujevčani su još jednom pokazali da ne nasedaju na jeftine političke priče.

Fotografija najbolje svedoče o masovnosti ovog skupa. Prebrojavanjem je utvrđeno da je na Đačkom trgu bilo prisutno svega 118 blokadera, uključujući organizatore, slučajne prolaznike i radoznale građane.

Nova blamaža na Đačkom trgu samo je potvrdila da su blokaderi definitivno dotakli dno.

#Kragujevac

#blokaderi

#fijasko

#Đački trg

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