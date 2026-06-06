ANA BRNABIĆ ODUŠEVLJENA MLADIM NADAMA SNS: Uverena sam da će oni biti nosioci razvoja naše Srbije! (VIDEO)

Predsednica Narodne skupštine i visoka funkcionerka Srpske napredne stranke Ana Brnabić provela je predivno popodne na Paliću u druženju sa mladim ljudima, ističući da je uverena da upravo u njima leži budućnost i razvoj Srbije.

Brnabić se uz video-snimak ove posete oglasila snažnom porukom, ne skrivajući ponos zbog energije i vizije mladih kadrova.

"Sa najvećim mogućim zadovoljstvom sam im prenela sva moja iskustva, ponajviše to koliko je važno da se svakoga dana zapitate šta je to što ste danas uradili kako bi građani živeli bolje, koliko je važna svakodnevna borba na svim frontovima", poručila je Brnabićeva.

Ona je naglasila da mladi u Srbiji imaju na koga da se ugledaju i u čijim rezultatima da pronađu inspiraciju za sopstveni rad.

"Odlično je što za to imaju najbolji mogući primer u liku i delu Aleksandra Vučića. Ponosna na viziju naše stranke SNS i na kontinuitet koji imamo u osnaživanju mladih kadrova i njihovom usavršavanju", istakla je ona.

Predsednica Skupštine je na kraju poslala jasnu poruku da proces učenja i napretka nikada ne sme da se zaustavi ukoliko želimo jaku i stabilnu državu.

"Rad na unapređenju sopstvenih veština i sposobnosti nikada ne sme da stane, baš kao ni naša Srbija. Posebno mi je drago što svakoga dana kao stranka pokazujemo koliko verujemo u mlade", zaključila je Brnabićeva.

Autor: D.S.