Završna konvencija Srpske liste u Gračanici: Sutra najbitniji dan za opstanak Srba, budimo mudri (VIDEO)

U Gračanici je uoči vanrednih parlamentarnih izbora održana završna konvencija Srpske liste sa koje je poručeno da je za Srbe na Kosovu sutra najvažniji dan - kada se bira budućnost i brani opstanak i ostanak na ovim prostorima. Predstavnici Srpske liste poručili su glasačima da sutra pokažu mudrost, hrabrost i jedinstvo.

Skup u Domu kulture „Gračanica“ započeo je intoniranjem himne „Bože pravde“, a tokom trajana čuli su se povici „Pobeda“, i „Srbija“, „Srpska lista“, dok su u svakom kutku sale vijorile srpske zastave.

Veliki broj ljudi ostao je ispred Doma kulture, jer u sali nije bilo dovoljno mesta.

Gradonačelnik Gračanice Novak Živić istakao je da je pred Srbima dan odluke.

„Dan kada biramo budućnost svoje dece. Kada ćemo svi ponosno i uspravno da stojimo zajedno i na izborima branimo naš opstanak i ostanak na ovim prostorima. I kažemo `ne` pritiscima i onima koji našem narodu ne žele ništa dobro. Svi znamo kroz šta je naša Gračanica prošla u proteklom periodu. I nisu slučajno udarili na nas, hapšenjem direktora naših škola i bolnica. Mislili su da će da zastraše srpski narod, da nas nateraju da pognemo glavu, da nas podele. Ali nije im prošlo, braćo i sestre“, naveo je Živić.

On je poručio da Gračanica, Laplje Selo, Dobrotin, Gušterica, Ugljare, i sve srpske sredine na centralnom Kosovu, ali i svuda gde srpski narod živi, sutra glasaju i za Bratislava Lazića, Mirjanu Dimitrijević, Milicu Dimić, Nebojšu Rašića, Bobana Petrovića, Ljubišu Karadžića, Sašu Mladenovića, Aleksandra Trajkovića, direktore koji su nedavno uhapšeni.

„Jer je srpski narod najjači kada je najteže i najsložniji kada je najpotrebnije. Mi smo narod koji je vekovima opstajao kada je bilo najteže, uprkos nepravdi, pritiscima. Čuvali smo srpsko ime i prezime, svoju veru, jezik i korene. Zato i danas pred vama ponosno kažem - prebrodićemo i pobedićemo. Pobediće Srpska lista. Pokušali su da nas slome, da unesu strah i razdor. Ali nije im uspelo i neće im uspeti. I to ćemo im pokazati i sutra, kada ćemo nikad snažnije i složnije da glasamo za našu Srpsku listu. Jer je to glas za nas“, poručio je Živić.

Dodao je da je glas za Srpsku listu glas za „našu budućnost, našu državu Srbiju, za nova radna mesta, za naše škole i bolnice, za plate i penzije“.

„Danas želim da postavim jedno prosto pitanje onima koji su razmišljali da krenu drugim putem. Pitam vas, ako glasate za Rašića, kako mislite da vas on zbrine? Od kojih para? Od čega? Da li stvarno verujete da će Kurti i Rašić da obezbede plate Srbima koji ovde žive? Da li verujete da će Kurti da finansira sve zaposlene u zdravstvu, prosveti ili vrtićima Ili da daje plate zaposlenima u institucijama? Svi znamo odgovor – neće. Glasanje za takve Srbe ne znači samo promenu politike, nego okretanje leđa sopstvenoj državi Srbiji, ali bez te države Srbije šta bi se sa svima nama desilo preko noći“, naveo je Živić.

Istakao je da razume da je teško i da zna koliki teret nosi srpski narod.

„Ali, vas molim da u kabini, pred glasačkim listićem, imate u vidu svoju i budućnost svoje dece. Zato budimo složni i hrabri, i pokažimo im da nismo na prodaju. Ne postoji ta funkcija i taj novac zbog kojih bih prodao ime i budućnost svoje dece. Ja nemam nikakvu dilemu pred kim ću stajati 7. juna. Glasaću za našu državu i za one koje podržava naš Beograd, jer je to jedina brana između našeg opstanka i našeg nestanka“, poručio je Živić.

Studentkinja Pravnog fakulteta iz Gračanice Nikolina Petković okupljenima se obratila kao budući pravnik, u trenutku kada, kako je rekla, zna da pravo i pravda za srpski narod ne postoje.

„Kad su ugrožena sva naša prava, naše zajednice, na našoj zemlji, u našoj ulici i našem dvorištu. U trenutku dok se hapse naši lekari, profesori, srpska intelektualna elita, mi studenti, đaci, deca Gračanice, gledamo da budemo još bolji. Bolji u školi na fakultetu, u svakom segmentu našeg života. Želimo da marljivim radom doprinesemo očuvanju svoje zajednice, damo doprinos i branimo svoja ognjišta znanjem, knjigom i olovkom“, navela je Petković.

Istakla je da studenti žele da budućnost grade na ovom prostoru.

„Ovde učimo, radimo, stvaramo porodice. Želimo da sa svojih fakulteta izađemo kao dobri pravnici, marljivi lekari, kao dobri profesori. Ne želimo da nam drugi uređuju društvo i sistem. Hoćemo da kao kvalitetni ljudi budemo deo sistema, uzmemo učešće u njemu i stvaramo bolje uslove za život“, navela je Pektović.

Ona je dodala da za studente Prištinskog univerziteta mnogo znači besplatno školovanje, udžbenici, studentske stipendije i topli studentski domovi, sve ono što, kako navodi, imaju njihove kolege širom sveta.

„Uz sve privilegije u obrazovanju, neminovno je da izađemo kao potpuno spremni akademski građani koji će stvarati neko bolje sutra. Poštujemo druge ali tražimo da budemo poštovani. Tražimo da budemo potpuno jednaki u svemu, da odlučujemo o sebi, svojim porodicama, svojoj zajednici. Mi znamo naš pravac. Oruđe u našim rukama su knjige i olovke. Naša arena je studentska čitaonica iz koje ćemo izaći podignute glave. Od vas tražim i molim samo jedno – nije teško – budimo jedinstveni. To nam daje vetar u leđa, da svi stanemo pod trobojni barjak jer drugu maticu nemamo“, poručila je Nikolina.

Kandidat Srpske liste za poslanika Srđan Popović podsetio je kroz šta su građani Gračanice prošli.

„Svi znate ovde koliko smo se borili i šta smo sve preživeli kao meštani Gračanice. Koliko je bilo kidnapovanja, koliko je bilo ubijanja, koliko je bilo proterivanja na celom Kosovu, paljenja manastira i svega. Ali evo, posle četvrt veka i dalje ovde stojimo ponosno. I dalje ponosno stojimo u našoj Gračanici. I neki su tamo mislili da će nas pokolebati. I neki su tamo mislili da će nas uplašiti. Ali ono što su uradili jeste da su nas još više ujedinili i jeste da su nas naterali na to da pobedimo sa najboljim mogućim rezultatom 7. juna“, naveo je Popović.

On je istakao da je sa kolegama poslanicima u prethodnom sazivu uvideo šta znači jedno mesto u parlamentu.

„Koliko to jedno mesto šteti našem konceptu odbrane naših nacionalnih interesa. Ja mislim da ste to sada videli svi. I znam da znate koliko je bitno da se to jedno mesto vrati tamo gde mu je mesto. Da se vrati vama, da se vrati vašem narodu, našim interesima. Moramo da pobedimo 7. juna. Moramo da osvojimo svih deset mandata. Jer jedino tako možemo da odbranimo naše nacionalne interese. Možemo da branimo našu pravdu, da branimo našu istinu i da opstanemo i ostanemo ovde“, poručio je Popović.

Predsednik Srpske liste Zlata Elek istakao je da je današnji skup i skup podrške uhapšenim direktorima i zahvalio ljudima koji nisu uspeli da uđu salu, a želeli su da čuju poruke Srpske liste.

„Ovo nije završna konvencija Srpske liste, ovo je skup podrške našim uhapšenim zdravstvenim i obrazovnim radnicima koji čame u njihovim kazamatima ni krivi ni dužni. Svedoci ste svi poslednjih dešavanja ovde u Gračanici, slučajna hapšenja i pritvaranja čelnika zdravstvenih i prosvetnih institucija je u stvari politika koju kreira režim u Prištini. Ali i vi, kao i ja, dobro znate da te naše Srbe nisu uhapsili Albanci. Njih su uhapsili Kurtijevi Srbi, Srbi koji su, kako kažu, za nekakvu bezbolnu integraciju zdravstva i prosvete u kosovski sistem. Kurtijevi Srbi koji su nama na severu Kosova oteli zemlju u Zubinom Potoku i Leposaviću, i sada su tu policijske baze i policijske stanice. Kurtijevi Srbi koji su glasali za muzej genocidnosti“, rekao je Elek.

Kako je dodao, svi oni pokušavaju da podele srpski narod, posvađaju ga, a da pojedine i kupe.

„Zato vas pozivam danas da budemo jedinstveni, da budemo složni. Da 7. juna budemo dovoljno politički mudri, da budemo jedno srce, jedna duša i jedan glas. Braćo i sestre, da budemo jedan glas koji će sutra, 7. juna, uz gračanička zvona da označi ubedljivu pobedu Srpske liste, broja 119, i osvajanje svih 10 mandata koji pripadaju srpskom narodu. A onim Kurtijevim Srbima koji žele da nas dele, jasno i glasno sa ovog skupa danas poručujemo: naš glavni grad je Beograd, naš predsednik je Aleksandar Vučić i mi smo upravo zbog toga jaki – zato što verujemo u državu Srbiju“, dodao je Elek.

On je podsetio da je u toku konkurs za 120 radnih mesta na teritriji centralnog Kosova.

„Zašto vam sve ovo pričam? Zahvaljujući Srpskoj listi i nesebičnoj pomoći države Srbije, na Kosovu i Metohiji napravljeno je u prethodnom periodu na hiljade stanova. Useljeno na hiljade porodica. Na stotine kuća. Najbolji paketi socijalne pomoći. Na hiljade radnih mesta. I upravo dok vam ovo govorim, u toku je konkurs za zapošljavanje 120 ljudi ovde na centralnom Kosovu, u našim zdravstvenim institucijama. Nažalost, sa razočarenjem moram da kažem da ovde postoji i druga strana. Kurti i ti takozvani Srbi, ali tu nema zapošljavanja, nema kuća, nema stanova, nema novih radnih mesta. Ostali su samo veliki kockarski dugovi, velike laži i velike prevare“, kazao je Elek.

On je zahvalio svima na podršci tokom svih izbornih procesa, na dostojanstvu i što nisu odustali.

„Zato vas pozivam da sutra budemo jedinstveni. Da nas 7. juna vodi razum i odgovornost prema budućim generacijama. Da budemo dostojni naših predaka, a da se nama ponose naši potomci, naša deca, naši unuci i buduća pokolenja. Svima vama danas želim jasno i glasno da poručim - hvala vam na snazi koju pokazujete svakog dana. Hvala vam što nas podržavate svih ovih godina u bezbroj izbornih ciklusa – četiri, pet najmanje u poslednjih 16 meseci. Hvala vam na dostojanstvu koje čuvate i hvala vam što nikada ne odustajete.I zato u nedelju, sutra 7. juna, da pokažemo da nas nisu kupili, da nas nisu slomili, da nas nisu pobedili! I da svima jasno i glasno kažemo danas, potpuno slobodno, bez ikakvog straha: mi smo jedno srce, jedna duša, jedan narod, jedna lista. Sutra postoji samo Srpska lista i broj 119. Živela Gračanica. Živeo srpski narod“, kazao je Elek.

Kandidat za poslanika iz Severne Mitrovice Igor Simić započeo je govor zatraživši podršku za Srbe koji se nalaze u zatvoru.

„Verujem da će sve što im se danas dešava, koliko za nekoliko dana biti prošlost koje će se samo sećati i kojom će se ponositi. Stradati za Srbiju i srpski narod je čast i privilegija odabranih, a vi ste među njima. Svaki čovek koji ovde ostaje i čuva srpsko ime i prezime — od Štrpca do Leposavića, od Metohije do Kosovskog Pomoravlja, a posebno ovde, u srcu Kosova i Metohije, u našoj Gračanici. Draga braćo i sestre, nekada je sever gledan odavde kao oaza slobode. Danas mi sa severa gledamo u vas, učimo od vaš, da budemo strpljivi, da budemo smireni, da umirimo srce, da budemo mudri“, naveo je Simić.

Istakao je da će sutra celo Kosovo da gleda u Gračanicu.

„Molim vas, pokažite da Gračanica nije Nenad Rašić. Da se Gračanica ne prodaje. I odavde da mu pošaljemo poruku - šta god radio, nije nas kupio. Srbi ne prodaju veru za večeru, Srbi se ne prodaju za motokultivator nikada. Presrećan sam danas kad ovde vidim da su došla i braća sa severa, i iz Pomoravlja, i iz Metohije u našu Gračanicu, da još jednom pošaljemo poruku: niste bili, niste i nikada nećete biti sami dok se bijete da očuvate manastir Gračanicu. Jer pod njenim svodovima videćete i Novaka (Živića), i Joksu (Milana Joskimovića), i sve ostale, i brata Srđana (Popovića), čija je porodica pokazala kojom cenom se plaća sloboda“, istakao je Simić.

Napomenuo je da ni u Gračanici, ni pod trobojkom, „nećete videti one koji su spremni da služe Kurtiju“.

„Na njihovim simbolima, na njihovim skupovima, nema srpske zastave. Čega se stide? Što su Srbi? Mnoge su vođe, vojskovođe, političari hodali ovom zemljom i sve njih naš narod pamti. Pamti i Brankoviće, i Jugoviće, i Obiliće, i Hrebeljanoviće. Brankovićima nikada nismo podizali spomenike, Obilićima jesmo. Nikada nismo pamtili i pevali onima koji su se odrodili. I zato je ovo prilika da sa ovog mesta pozovem sve koji su zalutali - dođite, ruke su nam široke, ovo je vaša porodica, ovde je vaša porodica, ovde vam je mesto, pod ovom trobojkom“, naveo je on.

Istako je da sutrašnja borba nije samo za one koji žive na Kosovu.

„To je borba za sve one koji su otišli – da se vrate, jer su samo ovde svoji Moramo da budemo mudri, politički pismeni, a ja znam da vi to jeste u ovoj sali, i oni ispred sale, stotine njih koji stoje strpljivo i pružaju podršku svima nama. Zahvaljujem se svim aktivistima Srpske liste. Znam da su vas legitimisali, slikali, maltretirali, privodili. Budite ponosni, nisu vas privodili zato što ste kriminalci, već zato što ste časni Srbi koji ponosno drže srpsku zastavu“, poručio je Simić.

Autor: Jovana Nerić