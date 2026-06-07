UŽIVO - IZBORI NA KIM! Zatvorena birališta, sledi prebrojavanje glasova: Rekordna izlaznost u srpskim sredinama

U Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija (AP KiM) danas će biti održani vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave, nakon što parlament nije uspeo da izabere predsednika privremenih institucija u roku koji je odredio ustavni sud u Prištini, odnosno do 28. aprila.

Biračka mesta su otvorena od 7 do 19 časova.

Na izborima učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat, a najjača srpska stranka u Pokrajini - Srpska lista (SL) na glasačkom listiću je pod brojem 119.

Prema podacima centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, pravo glasa ima 2.092.174 građana i to 1.959.962 na KiM, a 132.212 birača registrovano je za glasanje van KiM.

Izbori će biti održani u 949 biračkih centara sa 2.550 biračkih mesta, od čega 911 centara sa 2.498 biračkih mesta za redovno glasanje i 38 centara sa 52 biračka mesta za uslovno glasanje.

Ukupno 917 kandidata nadmetaće se za 120 poslaničkih mesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba.

19.00 - Zatvorena birališta

Biračka mesta na KiM zatvorena su u 19 sati. Izborni dan je obeležila ukupna manja izlaznost u odnosu na decembarske izbore, ali velika izlaznost u srpskim sredinama.

Prema rečima posmatrača izbornog procesa, dan je protekao mirno i bez većih nepravilnosti.

Sledi distribucija izbornog materijala i prebrojavanje glasova.

Izlaznost do 17 časova

Izlaznost do 17 časova na izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija je 28,96 odsto, a ubedljivo najveća izlaznost je u srpskim sredinama, u Ranilugu je glasalo čak 49,92 odsto upisanih birača, pokazuju podaci centralne izborne komisije (CIK) u Prištini.

Prema podacima objavljenim na sajtu CIK-a, do 17 časova u Leposaviću je glasalo 48,76 odsto, a u Zvečanu 48,23 odsto upisanih birača.

U Zubinom Potoku izlaznost je 38,21 odsto, Novom Brdu 45,74 odsto, Gračanici 39,52 odsto, u Partešu 37,31, u Klokotu 37,25 odsto, u severnom delu Kosovske Mitrovice 36,50, a u Štrpcu 34,36 odsto.

Kada je reč o albanskim sredinama, u Prištini je izlaznost 36,68 odsto, u Južnoj Mitrovici 29,30, u Prizrenu 22,80, Đakovici 22,06, a najmanja izlaznost je u Dragašu i iznosi 17,23 odsto.

Ukupna izlaznost do 15 časova manja je u poređenju sa izborima u decembru 2025. godine, pošto je na decembraskim izborima do 15 časova glasalo više od 38% upisanih birača.

16.49 - Deset srpskih opština u prvih 11 po izlaznosti

Deset opština sa srpskom većinom nalazi se među prvih 11 opština po izlaznosti na parlamentarnim izborima na Kosovu, prema broju građana koji su glasali do popodnevnih časova, pokazuju podaci Centralne izborne komisije, piše Kosovo Online.

Prvi na listi po izlaznosti je Leposavić, sa izlaznošću od 44,42 odsto, s obzirom na to da je glasalo 5.628 birača od ukupno 12.671 upisanog u birački spisak.

Na drugom mestu je Ranilug, gde izlaznost iznosi 43,46 odsto, odnosno glasalo je 2.126 birača od 4.892 upisanih u birački spisak.

Treći je Zvečan, sa izlaznošću od 41,67 odsto, što predstavlja 2.907 birača od ukupno 6.977 upisanih. Na četvrtom mestu je Zubin Potok, sa izlaznošću od 39,88 odsto, odnosno 2.580 birača od 6.470 upisanih u birački spisak.

Na petom mestu nalazi se Novo Brdo, sa izlaznošću od 39,75 odsto, gde je glasao 3.931 birač od ukupno 9.890 upisanih u birački spisak. Šesto mesto zauzima Gračanica, sa izlaznošću od 36,67 odsto, a na birališta je izašlo 8.789 od ukupno 23.969 birača. Severna Mitrovica je sedma po izlaznosti, sa 32 odsto, pošto je u toj opštini glasalo 5.633 od ukupno 17.604 birača.

Na osmom mestu je Parteš, sa izlaznošću od 31,15 odsto, odnosno glasalo je 1.497 birača od ukupno 4.806 upisanih u birački spisak. Deseto mesto zauzima Štrpce, sa izlaznošću od 29,84 odsto, što predstavlja 3.647 birača od 12.221 upisanog u birački spisak. Poslednje, 11. mesto zauzima Klokot, sa izlaznošću od 29,73 odsto, budući da su u toj opštini na birališta izašla 1.192 birača od ukupno 4.059 upisanih u birački spisak.

Jedina opština koja nije sa srpskom većinom među prvih 11 po izlaznosti jeste Priština, koja se nalazi na devetom mestu sa izlaznošću od 29,85 odsto. U toj opštini glasalo je 65.559 birača od ukupno 219.654 upisanih u birački spisak.

15.51 - Do 15 sati glasalo 22,74 odsto birača

Prema podacima centralne izborne komisije, do 15 časova na izborima na KiM glasalo je 22,74 odsto birača.

I dalje je najveća izlaznost u srpskim sredinama. U Leposaviću 44,4 odsto, u Ranilugu 43,4 odsto, u Zvečanu 41,6 odsto birača,u Gračanici 36 procenata birača, u Novom Brdu 39 odsto, a u severnom delu Kosovske Mitrovice 31,5 odsto birača.

15.00 Mitropolit Teodosije glasao u Gračanici: Srbi masovno izlaze na birališta u centralnom delu Kosova i Metohije

Mitropolit raško-prizrenski Teodosije glasao je danas u Gračanici na biračkom mestu u Osnovnoj školi „Kralj Milutin“.

Prema informacijama sa terena, u Gračanici i drugim srpskim sredinama u centralnom delu Kosova i Metohije tokom dana beleži se velika izlaznost birača.

Kako se navodi, uprkos pritiscima, neosnovanim hapšenjima i ucenama kojima su, prema ocenama sagovornika sa terena, Srbi bili izloženi prethodnog perioda, građani u velikom broju izlaze na glasanje.

Sagovornici ističu da su Srbi u ovom delu Kosova i Metohije odlučni da svojim glasom podrže opstanak i ostanak na vekovnim ognjištima, te da na biračka mesta dolaze dostojanstveno i u velikom broju.

13.48 - Leposavić, Zvečan, Ranilug... Pogledajte grafikon izlaznosti

Na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu do 13 sati glasalo je 15,87 odsto birača. Veća izlaznost i dalje se beleži u srpskim sredinama.

Prema podacima Centralne izborne komisije najviše birača u srpskim opštinama izašlo je u Leposaviću, gde je do 13 sati glasalo 35,90 odsto.

Podaci na platformi CIK-a, ažurirani posle 13 sati, pokazuju da je u Zvečanu glasalo 34,51 odsto birača, u Severnoj Mitrovici 26,68 odsto, a u Zubinom Potoku 25,01 procenata.

U Gračanici je glasalo 29,46 odsto upisanih birača, u Ranilugu 34,36 odsto, a u Novom Brdu 27,56 odsto. Prema podacima, u istom periodu u Partešu je glasalo 23,05 odsto, u Štrpcu 21,10 odsto, a u Klokotu 19,02 procenata.

Poređenja radi, u najvećoj opštini na Kosovu – Prištini, do 13 sati izlaznost je 21,16 odsto.

Izlaznost do 13 časova: rekordno u Zvečanu, glasalo 34,5 odsto

13.25 - Prema podacima CIK, do 13 časova na izborima na KiM glasalo je 15,10 odsto birača.

I dalje je najveća izlaznost u srpskim sredinama. U Zvečanu je glasalo 34,50 odsto birača, u Ranilugu 34,36 odsto, u Gračanici 29,12 procenata birača, u Novom Brdu 27,26 odsto, a u severnom delu Kosovske Mitrovice 26,68 odsto birača.

12.46 - Mitropolit Teodosije glasao u Gračanici

Mitropolit raško-prizrenski Teodosije glasao je na izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija, na biračkom mestu u OŠ "Kralj Milutin" u Gračanici.

12.29 - Jevtić nakon glasanja: Ovo je važan dan koji može da odredi budućnost svih nas

Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić glasao je u Štrpcu i pozvao građane da izađu na izbore, ističući da izborni proces može da odredi budućnost sadašnjih i budućih generacija.

„Očekujem da današnji dan protekne bez problema u demokratskom duhu i da svaki građanin ostvari svoje pravo glasa. Koristim priliku da pozovem sve građane, kako u opštini Štrpce tako i van nje, da daju poverenje onima za koje smatraju da će najbolje zastupati njihove interese“, kazao je Jevtić.

11.50 - Do 11 časova glasalo 8,29 odsto birača,

Predsednik Centralne izborne komisije Krešnik Radonjići saopštio je da je do 11 časova na osnovu preliminarnih podataka sa 97 odsto biračkih mesta na vanrednim parlamentarnim izborima glasalo 162.439 birača, odnosno 8,29 odsto od ukupno 1.959.962 glasača.

Najveća izlaznost je i dalje u srpskim sredinama, u Zvečanu 21,59 odsto, pokazuju podaci centralne izborne komisije (CIK) u Prištini.Prema podacima objavljenim na sajtu CIK-a, u severnom delu Kosovske Mitrovice je do 11 časova izlaznost 18,72 odsto, u Zubinom Potoku 13,99 odsto, u Novom Brdu 18,09 odsto, u Ranilugu 19,22 odsto, u Gračanici 19,18 odsto, Leposaviću 8,91 odsto, a u Štrpcu 11,29 odsto, u Klokotu 9,85 odsto, a u Partešu 11,67.

Kada je reč o albanskim sredinama, u Prištini je izlaznost 11,37 odsto, u Južnoj Mitrovici 8,35, u Lipljanu 8,42 odsto, u Peći 8,06, u Podujevu 7,25, u Prizrenu 6,44, Mamuši 6,31, a najmanja izlaznost je u Dragašu i to 3,50.

Gračanica: Ogromne gužve za glasanje

U Gračanici i srpskim sredinama u centralnom delu Kosova i Metohije Srbi su nikad odlučniji da glasaju za svoj opstanak. Od jutros je ogromna izlaznost u srpskim sredinama na centralnom Kosovu i Metohiji i Srbi ponosno i dostojanstveno idu na glasanje.

11.02 - Todić i Slavko Simić glasali u Leposaviću

Gradonačelnik Leposavića Zoran Todić, kao i kandidati za poslanike u Skupštini Kosova Slavko Simić i Jovana Radosavljević, na biračko mesto stigli su zajedno sa članovima Srpske liste.

Nakon glasanja, Todić je za Kosovo onlajn ocenio da izborni proces protiče u mirnoj i demokratskoj atmosferi. Kandidatkinja za poslanicu Jovana Radosavljević pozvala je građane da izađu na izbore i pokažu jedinstvo i odgovornost.

10.27 - Popović glasao u Gračanici: Veoma važni izbori za srpski narod na Kosovu

Kandidat za poslanika Srpske liste Srđan Popović glasao je danas na vanrednim parlamentarnim izborima u biračkom centru u Osnovnoj školi „Kralj Milutin“ u Gračanici. Nakon glasanja istakao je da su ovo veoma važni izbori za srpski narod na Kosovu.

„Očekivanja su da će danas naš narod izaći na izbore u što većem broju na birališta. Ovo su veoma bitni izbori za naš narod, kao što smo govorili ovih dana, nadamo se da je naš narod politički zreo i da je shvatio koliko je bitno da Srbi imaju jaku institucionalnu zastupljenost u institucijama u Prištini, jer jedino tako možemo da se branimo i da odbranimo naša prava“, poručio je Popović.

9.28 - Glasali Radojević, Zaporožac i Simić: Važno što je veliki broj građana na biralištima

Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević, predsednik Skupštine Opštine Severna Mitrovica Ivan Zaporožac i kandidat Srpske liste za poslanika Igor Simić glasali u biračkom centru u Tehničkoj školi.

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9.13 - Radaković: U biračkim odborima u mestima sa srpskom većinom Albanci koji ne govore srpski

Dušan Radaković iz organizacije Demokratija na delu (DnD) izjavio je za Kosovo onlajn da je izborni dan počeo mirno, bez većih problema, ali da se u biračkim odborima na biračkim mestima u sredinama sa srpskom većinom nalaze pripadnici albanske zajednice, koji često ne govore srpski jezik.

Napomenuo je da je zabeleženo kašnjenje u otvaranju biračkih mesta u okolini Leposavića i Zubinog Potoka, kao i da su pojedini članovi biračkih odbora iz albanskih partija stigli kasnije.

9.10 - Perović: Pozivam građane Zubinog Potoka da izađu na birališta u što većem broju

Gradonačelnik Zubinog Potoka Miloš Perović glasao je u OŠ „Jovan Cvijić“.„Sva biračka mesta na teritoriji Zubinog Potoka otvorena su na vreme. Pozivam sve građane Zubinog Potoka da izađu u što većem broju, jer mi smo jedan narod“, rekao je on u izjavi za Kosovo onlajn.

8.35 - Glasao gradonačelnik Zvečana Dragiša Milović

Gradonačelnik Zvečana Dragiša Milović glasao je jutros na vanrednim parlamentarnim izborima. Milović je, zajedno sa predstavnicima Srpske liste, iskoristio pravo glasa u prvim satima izbornog dana.

8.30 - Glasao Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević

Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević glasao je oko 8.30 minuta u Tehničkoj školi u severnom delu Kosovske Mitrovice.

Od ranih jutarnjih sati, veliki broj pristalica Srpske liste počeo je da se okuplja na šetalištu u Kosovskoj Mitrovici, ispred stranačkih prostorija, odakle su krenuli da glasaju. Na biračkim mestima u severnom delu Kosovske Mitrovice je veliki broj građana koji žele da glasaju.

8.15 U Gornjem Kuscu glasači krenuli na birališta sa srpskim zastavama

U Kosovskom pomoravlju, u Gornjem Kuscu, Srbi su u velikom broju zajedno izašli na glasanje, noseći srpske zastave. U Osnovnoj školi „Petar Petrović Njegoš“ veliki su redovi za glasanje.

8.00 Prvi glasači u Gračanici: Očekujemo opstanak i suživot sa komšijama

Prvi glasači u Gračanici, nakon što su iskoristili svoje građansko pravo i glasali na vanrednim parlamentarnim izborima za Skupštinu Kosova, istakli su za Kosovo onlajn da od izbora očekuju bolju budućnost i opstanak Srba na Kosovu.

7.45 Veliki broj građana čeka da glasa u Tehničkoj školi u Severnoj Mitrovici

Biračko mesto u Tehničkoj školi u Severnoj Mitrovici otvoreno je u 7 časova, a veliki broj građana čeka da među prvima glasa.

7.42 Predsednik CIK-a glasao i pozvao birače da izađu na izbore

Predsednik Centralne izborne komisije Krešnik Radonjići glasao je rano jutros na svom biračkom mestu u Osnovnoj školi „Prizrenska liga“ u Peći i pozvao birače da iskoriste pravo glasa.

„Počinje izborni dan i Centralna izborna komisija je od raspisivanja izbora bila angažovana na pripremama. Sve pripreme su do sada završene, počinje izborni proces, a potom i brojanje glasova u svim opštinskim centrima za brojanje. Pozivam sve građane Republike Kosovo da izađu na izbore i ostvare svoje ustavno pravo, jer svojim glasom biraju predstavnike u Skupštini Republike Kosovo“, rekao je Radonjići, prenosi Kljan Kosova.

7.35 Prvi glasač u OŠ „Staja Marković“ u Štrpcu: Imamo pravo da živimo

Svoje glasačko pravo na biračkom mestu u Osnovnoj školi „Staja Marković“ u Štrpcu prvi je iskoristio Stanković Vesko iz Štrpca.

„Imamo pravo da živimo, niko nikome ne smeta. Za mlade očekujem nešto, ali nikada se ne veruje“, kazao je Stanković.

7.30 Otvoren birački centar u osnovnoj školi „Ismail Ćemaili“ u Prištini

Zvanično je otvoren birački centar u osnovnoj školi „Ismail Ćemaili“ u Prištini, jedan od najvećih u gradu. Za razliku od prethodnih puta kada je bilo 11 biračkih mesta, ovog puta ih ima 12. Sve pripreme su odrađene na vreme. Članovi komisije su u centru

7.20 Otvorena birališta u Zvečanu

Biračka mesta otvorena su jutros na vreme, u sedam sati, i u Zvečanu.Odmah po otvaranju birališta, biračko pravo iskoristili su prvi glasač

7.13 U Gračanici se glasa na 34 biračka mesta u 14 biračkih centara

Jutros u sedam sati otvoren je birački centar broj 3401 u Osnovnoj školi „Kralj Milutin“ u Gračanici.

U tom centru birači glasaju na devet biračkih mesta.

Pravo glasa na teriotoriji opštine Gračanica ima 23.969 birača.

Glasa se u 14 biračkih centara na 34 biračka mesta, od kojih je jedno određeno za uslovno glasanje i nalazi se u Lapljm Selu.

7.10 U OŠ „Sveti Sava“ u Severnoj Mitrovici glasali prvi birači

Sva biračka mesta u biračkom centru koji se nalazi u Osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Severnoj Mitrovici otvorena su jutros na vreme, u 7 časova.Birački materijal u ovaj birački centar dopremljen je nešto pre 6 časova.

Odmah po otvaranju biračkih mesta, prvi građani ostvarili su svoje biračko pravo.U Severnoj Mitrovici pravo glasa ima ukupno 17.604 birača, koji mogu da glasaju u šest redovnih i jednom uslovnom biračkom centru.

7.01 Otvorena biračka mesta u Zubinom Potoku

Biračka mesta otvorena su jutros u sedam sati i u Zubinom Potoku. U ovoj opštini otvoreno je ukupno 13 biračkih centara, a pravo glasa ima 6.470 birača. Birači mogu da glasaju u Osnovnoj školi „Jovan Cvijić“, kao i u njenim isturenim odeljenjima u selima Crepulja i Dren, kao i u Osnovnoj školi „Petar Kočić“ u selima Bube, Lučka Reka i Brnjak, te u Osnovnoj školi „Blagoje Radić“ u Zupču.

7.00 Otvorena birališta u Štrpcu, pravo glasa ima 12.221 birač

Biračka mesta na teritoriji opštine Štrpce otvorena su jutros na vreme, u sedam sati. Pravo glasa u ovoj opštini ima 12.221 birač.

7.00 Otvorena biračka mesta u Leposaviću

U opštini Leposavić u 7 časova otvorena su biračka mesta. Građani će svoje biračko pravo moći da ostvare na 26 biračkih mesta raspoređenih u 19 biračkih centara, dok je u pomoćnim prostorijama Osnovne škole „Leposavić“ organizovano i biračko mesto za uslovno glasanje.

O izborima

Iz srpske zajednice na izborima, osim najjače srpske stranke - Srpske liste, učestvuje i stranka Za slobodu pravdu i opstanak, kojoj je posle prethodnih izbora pripao jedan mandat od 10 zagarantovanih Srbima, a podaci CIK-a pokazuju da je ta stranka značajan broj glasova dobila u albanskim sredinama, gde Srba nema u biračkim spiskovima jer su proterani.

Srpska lista pozvala je Srbe da budu jedinstveni i glasaju za njenu listu, ističući da je važno da ona osvoji svih 10 mandata zagarantovanih srpskoj zajednici jer je jedina stranka na KiM koja štiti interese Srba.

Najviši zvaničnici Srbije takođe su pozvali Srbe da glasaju za Srpsku listu, navodeći da je ona jedini istinski predstavnik Srba na KiM i stožer odbrane srpskih nacionalnih interesa, kao i da je glas za tu stranku glas za opstanak i ostanak srpskog naroda na KiM.

Republika Srbija pozvala je i interno raseljene iz južne pokrajine da izađu na ove izbore.

Izbori se, kao i svi prethodni koje su organizovale privremene institucije, održavaju u atmosferi brutalnih pritisaka Prištine na Srbe i Srpsku listu - hapšenja, pretnji, zastrašivanja i fizičkih napada na Srbe i srpske institucije.

Vladajuća albanska stranka Samoopredeljenje i njen lider Aljbin Kurti kampanju su, kao i sve prethodne, zasnivali na kontinuiranim pritiscima na srpsku zajednicu i oštroj retorici prema Beogradu.

Pred izbore su uhapšeni direktori sedam srpskih zdravstvenih i obrazovnih institucija sa centralnog KiM i određen im je pritvor do 30 dana zbog navodnog "kršenja slobodne volje birača", a iz tužilaštva u Prištini je saopšteno da su uhapšeni nakon izjava Nenada Rašića iz stranke Za slobodu pravdu i opstanak o navodnim pretnjama biračima.

Srpska lista i Beograd su naveli da su hapšenja izvedena kako bi Priština pomogla Rašiću, koji, kako su istakli, zastupa interese Prištine, zatim u cilju udara na srpske institucije zdravstva i školstva i zastrašivanja Srba.

Predstavnici Srpske liste su istakli da je cilj te stranke da vrati jedan mandat koji je posle prethodnih izbora dodeljen Rašiću zahvaljujući albanskim glasovima i da su ovi izbori referendum na kome građani treba da kažu da li su za Srbiju i Srpsku listu ili za Kurtija i one koji rade za njega.

Pred izbore je uhapšen i aktivista Srpske liste Aleksandar Trajković iz Ugljara i njemu je određen pritvor do 30 dana zbog navodnog "davanja ili primanja mita u vezi sa glasanjem".

Priština je u ovoj kampanji privodila i čelnike lokalnih institucija u Kosovskoj Mitrovici, pa su tako u petak privedeni gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević i predsednik Skupštine opštine Ivan Zoporožac, nakon što su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis "Volim Mitrovicu", koji je postavljen tokom mandata nelegitimnog albanskog gradonačelnika Erdena Atića.

Odluku o uklanjanju tog natpisa donela je nedavno Opština Severna Mitrovica.

Prištinske vlasti su pred izbore nastavile upade u srpske institucije i prvog dana kampanje zauzele železničke stanice na severu KiM koje pripadaju Infrastrukturi železnice Srbije, a potom je zatvorena srpska ambulanta u Obiliću.

U severnom delu Kosovske Mitrovice takođe su postavljene table sa izmenjenim nazivima ulica, bez konsultacija sa srpskom zajednicom i protivno odluci Opštine Severna Mitrovica.

Vlasti u Prištini donele su i odluku o obnovi džamije u severnom delu Mitrovice, dok istovremeno sprečavaju obnovu i korišćenje Hrama Hrista Spasa u Prištini, koji je izložen stalnom skrnavljenju.

Tokom predizborne kampanje Priština je najavila i formiranje žandarmerije i pored toga što je, prema Rezoluciji 1244 SB UN, KFOR jedina legitimna i legalna oružana sila na KiM.

Osim pritisaka na srpski narod i institucije, Srpska lista se suočila sa diskriminišućim odlukama i kada je reč o izbornom procesu, pa tako, odlukom CIK-a, ima članove u samo 14 od 38 opštinskih izbornih komisija i 25 članova biračkih odbora manje nego na izborima u decembru.

Kada je reč o albanskim strankama, Pokret Samoopredeljenje na izbore izlazi u istomenoj koaliciji, u kojoj su i stranke Gudžo, Alternativa i Albanska demohrišćanska stranka.

Najveće opozicione albanske stranke - Demokratska partija Kosova (DPK), Demokratski savez Kosova (DSK) i Alijansa za budućnost Kosova (ABK) na izbore izlaze samostalno.Nakon raskola između predsednika Samoopredeljenja Aljbina Kurtija i bivše predsednice privremenih institucija Vjose Osmani, Osmanijeva se vratila u DSK i nosilac je izborne liste te stranke, a analitičari očekuju da će deo birača koji je ranije glasao za Samoopredeljenje sada glasati za DSK.

Kampanju su obeležile oštre optužbe između Samoopredeljenja i opozicionih albanskih stranaka kada je reč o odgovornosti za institucionalnu blokadu, ekonomskim i drugim pitanjima.

Skupština privremenih institucija raspuštena je 28. aprila jer je istekao rok koji je ustavni sud odredio za izbor predsednika, a parlament ga nije izabrao zbog nedostatka kvoruma, pošto poslanici opozicije nisu prisustvovali sednicama o izboru predsednika.

Ovo su treći izbori za skupštinu privremenih institucija za nepunih 16 meseci, posle redovnih u februaru 2025. i vanrednih koji su održani u decembru jer posle izbora u februaru nije formirana vlada.

Analitičari smatraju da ni posle ovih izbora neće biti razrešena institucionalna kriza u Prištini, jer je za izbor predsednika potrebna dvotrećinska većina, odnosno 80 glasova poslanika.

Na izborima u decembru Samoopredeljenje je osvojilo 57 mandata, DPK 22, DSK 15, a ABK šest mandata.

Od ostalih 20 mandata 10 je zagarantovano za predstavnike Srba, od kojih je devet imala Srpska lista, a jedan stranka Za slobodu pravdu i opstanak, dok 10 pripada nevećinskim nesrpskim zajednicama.

I mimo izbornog procesa, položaj srpskog naroda na KiM je sve teži, a Priština 13 godina odbija da formira Zajednicu srpskih opština, iako je to njena obaveza prema Briselskom sporazumu.

Napadi na Srbe i srpske institucije su sve češći, a prema podacima Kancelarije za KiM, samo od početka godine zabeležena su 42 etnički motivisana incidenta usmerena protiv Srba.

Srbi na KiM izloženi su i proizvoljnim hapšenjima i optužnicama za navodne ratne zločine, a mnogi među njima su optuženi nakon što su pokrenuli sudske postupke kako bi povratili uzurpiranu imovinu.

Autor: Pink.rs