CIK u Prištini: Glasanje počelo na vreme u svim biračkim centrima, podaci o izlaznosti od 9 sati

Portparol centračne izborne komisije (CIK) u Prištini Valjmir Eljezi izjavio je da je glasanje na izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija počelo na vreme, jutros u 7 časova u svim biračkim centrima na KiM.

Eljezi je na konferenciji za novinare rekao da će od 9 časova CIK na svom sajtu početi da objavljuje prve podatke o izlaznosti građana na izbore.

Vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave održavaju se nakon što parlament u Prištini nije uspeo da izabere predsednika privremenih institucija u roku koji je odredio ustavni sud u Prištini, odnosno do 28. aprila.

Prema podacima centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, pravo glasa ima 2.092.174 građana, a izbori se održavaju u 949 biračkih centara sa 2.550 biračkih mesta.

Skupština privremenih prištinskih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba.

Predstavnicima nesrpskih nevećinskih zajednica zagarantovano je 10 poslaničkih mesza, a za 100 poslaničkih mesta takmiče se stranke Albanaca.

Autor: Marija Radić