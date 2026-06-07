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CIK u Pištini: Do 9 sati izlaznost 2,99 odsto,najveća u srpskim sredinama,u severnom delu Kosovske Mitrovice

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: TANJUG/MILAN MIIĆEVIĆ ||

Izlaznost do 9 časova na izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija je 2,99 odsto, a najveća izlaznost je u srpskim sredinama, u severnom delu Kosovske Mitrovice čak 10,67 odsto, pokazuju podaci centralne izborne komisije (CIK) u Prištini.

Prema podacima objavljenim na sajtu CIK-a, u Zvečanu je do 9 časova izlaznost 10,13 odsto, u Zubinom Potoku 6,06 odsto, u Novom Brdu 7,23 odsto, u Ranilugu 6,19 odsto, u Gračanici 5,43 odsto, Leposaviću 3,55 odsto, a u Štrpcu 3,94 odsto.

Kada je reč o albanskim sredinama, u Prištini je izlaznost 4,07 odsto, u Južnoj Mitrovici 3,09, u Lipljanu 2,88 odsto, u Peći 2,92, u Podujevu 2,55, u Prizrenu 2,07, Vučitrnu 3,36 odsto, a najmanja izlaznost je u Mamuši i to 1,22 odsto.

Biračka mesta biće otvorena do 19 časova.

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Autor: Marija Radić

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