CIK u Pištini: Do 9 sati izlaznost 2,99 odsto,najveća u srpskim sredinama,u severnom delu Kosovske Mitrovice

Izlaznost do 9 časova na izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija je 2,99 odsto, a najveća izlaznost je u srpskim sredinama, u severnom delu Kosovske Mitrovice čak 10,67 odsto, pokazuju podaci centralne izborne komisije (CIK) u Prištini.

Prema podacima objavljenim na sajtu CIK-a, u Zvečanu je do 9 časova izlaznost 10,13 odsto, u Zubinom Potoku 6,06 odsto, u Novom Brdu 7,23 odsto, u Ranilugu 6,19 odsto, u Gračanici 5,43 odsto, Leposaviću 3,55 odsto, a u Štrpcu 3,94 odsto.

Kada je reč o albanskim sredinama, u Prištini je izlaznost 4,07 odsto, u Južnoj Mitrovici 3,09, u Lipljanu 2,88 odsto, u Peći 2,92, u Podujevu 2,55, u Prizrenu 2,07, Vučitrnu 3,36 odsto, a najmanja izlaznost je u Mamuši i to 1,22 odsto.

Biračka mesta biće otvorena do 19 časova.

Autor: Marija Radić