Simić glasao u Kosovskoj Mitrovici: Pozvao građane da u što većem broju izađu na izbore

Član Predsedništva Srpske liste i kandidat za poslanika ove stranke Igor Simić glasao je danas u Kosovskom Mitrovici na vanrednim izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija, a nakon glasanja pozvao je građane da izađu i glasaju kako bi izabrali svoje predstavnike.

Simić je, nakon što je glasao na biračkom mestu u Tehničkoj školi, rekao da prema informacijama kojima raspolaže, izborni dan protiče kako treba, kao i da je većina biračkih mesta otvorena na vreme i da sva normalno funkcionišu.

"Veliki broj građana na biračkim mestima je veoma važan jer se danas odlučuje o budućnosti i važno je da svi građani imaju pravo da biraju predstavnike institucija u narednom periodu", istakao je Simić.

Dodao je da su predstavnici Srpske liste iznenađeni nekim aktivnostima kosovske policije u centru Kosovske Mitrovice.

Naime, Građani koji su se pre 8 časova okupili ispred sedišta Srpske liste odakle su zajedno sa čelnicima te stranke otišli na glasanje, rekli su da se policija interesovala zašto su se okupili, tvrdeći da nemaju prava na okupljanja.

"Pozivam sve aktere da doprinesu da ovaj dan protekne u fer i demokratskoj atmosferi kako bi građani birali slobodno one koji će ih predstavljati u institucijama u narednom periodu", istakao je Simić.

Dodao je da nije bilo potrebe da policajci razgovaraju sa njima i još jednom istakao da je najvažnije da izborni dan protekne u fer i demokratskoj atmosferi.

Na Kosovu i Metohiji danas se održavaju vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave, a biračka mesta biće otvorena do 19 časova.

Na izborima učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat, a najjača srpska stranka u Pokrajini - Srpska lista (SL) na glasačkom listiću je pod brojem 119.

Od 120 poslaničkih mesta u skupštiuni privremenih institucija 10 je zagarantovano predstavnicima Srba.

Autor: M.R.