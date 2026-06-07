Popović glasao u Gračanici: Ovo su veoma bitni izbori za naš narod

Kandidat Srpske liste za poslanika Srđan Popović glasao je danas na vanrednim izborima za skupštinu u Prištini na biračkom mestu u OŠ "Kralj Milutin" u Gračanici.

Popović je nakon glasanja rekao da očekuje da srpski narod u što je moguće većem broju izađe na ove izbore.

"Ovo su veoma bitni izbori za naš narod i, kao što smo govorili svih ovih dana, nadamo se da je naš narod politički zreo i da će shvatiti koliko je bitno da Srbi imaju institucionalnu zastupljenost u Prištini", naveo je Popović.

Istakao je da jedino tako Srbi na KiM mogu da odbrane svoja prava.

Skupština privremenih prištinskih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba.

Predstavnicima nesrpskih nevećinskih zajednica zagarantovano je 10 mesta, a za 100 poslaničkih mesta takmiče se stranke Albanaca.

Iz srpske zajednice na izborima učestvuju najjača srpska stranka u Pokrajini - Srpska lista i stranka Za slobodu, pravdu i opstanak.

Srpska lista pozvala je srpski narod na jedinstvo i navela da joj je cilj da osvoji svih 10 mandata zagarantovanih Srbima kako bi štitila interese srpskog naroda.

Najviši zvaničnici Srbije takođe su pozvali Srbe da glasaju za Srpsku listu, ističući da je glas za Srpsku listu glas za opstanak i ostanak srpskog naroda na KiM.

Autor: Pink.rs