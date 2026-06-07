IZBORI NA KOSMETU: Slavko Simić i Todić glasali u Leposaviću

Član Predsednistva Srpske liste i kandidat te za poslanika u skupštini u Prištini Slavko Simić glasao je danas na biračkom mestu u Leposaviću.

U Leposaviću je glasao i gradonačelnik Zoran Todić.

Na Kosovu i Metohiji danas se održavaju izbori za skupštinu privremenih prištinskih institucija, a biračka mesta otvorena su do 19 časova.

Na izborima učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat.

Prema podacima centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, pravo glasa ima 2.092.174 građana, a izbori se održavaju u 949 biračkih centara sa 2.550 biračkih mesta.

Skupština privremenih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba.

Iz srpske zajednice na izborima učestvuju najjača srpska stranka - Srpska lista i stranka Za slobodu pravdu i opstanak.

Srpska lista je pozvala Srbe da budu jedinstveni i glasaju za njenu listu, ističući da je važno da ona osvoji svih 10 mandata zagarantovanih srpskoj zajednici jer je jedina stranka na KiM koja štiti interese Srba.

Najviši zvaničnici Srbije takođe su pozvali Srbe da glasaju za Srpsku listu, navodeći da je ona jedini istinski predstavnik Srba na KiM.

Autor: Pink.rs