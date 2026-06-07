Au, na šta su sada spali blokaderi: Pa zar nema još neko da ih podrži sem uže porodice?!

Blokaderi su, prema svemu sudeći, došli u vema nezavidnu poziciju, u fazu u kojoj se njihova promocija i javna podrška svodi gotovo isključivo na najuži porodični krug.

Umesto šire društvene, kako možemo da vidimo, ističu se istupi članova porodice o čemu svedoči i slučaj Nine Kostić, koja u javnosti hvali i promoviše svog izabranika Milutina Kostića.

Kako možemo da vidimo, ona je podelila objavu najave gostovanja njenog izabranika na televiziji koja svakodnevno širi bezočnu blokadersku propagandu.

Ovakvi primeri, nameću pitanje, da li blokaderi imaju još nečiju podršku sem u krugu najuže porodice, i ako imaju gde je?

Autor: Pink.rs