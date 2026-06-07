AKTUELNO

Politika

Au, na šta su sada spali blokaderi: Pa zar nema još neko da ih podrži sem uže porodice?!

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Blokaderi su, prema svemu sudeći, došli u vema nezavidnu poziciju, u fazu u kojoj se njihova promocija i javna podrška svodi gotovo isključivo na najuži porodični krug.

Umesto šire društvene, kako možemo da vidimo, ističu se istupi članova porodice o čemu svedoči i slučaj Nine Kostić, koja u javnosti hvali i promoviše svog izabranika Milutina Kostića.

Kako možemo da vidimo, ona je podelila objavu najave gostovanja njenog izabranika na televiziji koja svakodnevno širi bezočnu blokadersku propagandu.

Ovakvi primeri, nameću pitanje, da li blokaderi imaju još nečiju podršku sem u krugu najuže porodice, i ako imaju gde je?

Autor: Pink.rs

#Opozicija

#Podrška

#Porodica

#blokaderi

POVEZANE VESTI

Politika

Dinkova grupa iz Novog Sada sprema nasilje za danas: Blokaderi nabavili dimne bombe i topovske udare

Politika

BLOKADERI 'PUKLI' I U MINHENU! Šaka ljudi došla da podrži lažne studente! (VIDEO)

Domaći

Pukla tikva: Raskinuli Zoran Marjanović i Indi, ovu su detalji ljubavnog brodoloma!

Politika

BLOKADERSKI BLAM! Sebe smatraju "Nobelovcima" a moraju da koriste unapred sastavljene ceduljice šta i kako da pričaju ljudima!

Politika

HRVATI IM OBEZBEDILI PROSTOR: Intervjuom za Večernji list i Pavle Grbović pokazao da svi blokaderi žele da budu zvezde u 'lijepoj njihovoj'

Politika

Pukli blokaderi u Šapcu: Najavili veliko okupljanje, a došlo ih manje od 10