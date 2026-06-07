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BRUTALAN ODGOVOR ANE BRNABIĆ CRNOGORSKIM MEDIJIMA: Vučić vam je neizlečiva frustracija, samo pucate od muke zbog Tivta!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić prokomentarisala je pisanje medija u Crnoj Gori "da niko u EU više ne veruje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću" i ocenila da ništa više od toga ne govori koliko im je Vučić "razbio koncepciju u Tivtu i kakve je to frustracije izazvalo".

Brnabićeva se osvrnula na naslovnu stranu podgoričkih "Vijesti" na kojoj Katlin Van Bremt, potpredsednica poslaničke grupe socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu, kaže da "niko u EU više ne veruje Vučiću".

- Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić je toliko "loše" prošao na Samitu "EU - Zapadni Balkan" u Tivtu da su iz "Vijesti" brže-bolje morali da nađu koga god iz EU da kaže da u EU niko više ne veruje Vučiću! Tako i toliko mu ne veruju da je sam imao sastanak sa predsednikom Evropskog saveta, predsednicom Evropske komisije, predsednikom Francuske i kancelarom Nemačke. Toliko mu ne veruju da je predsednik Makron rekao medijima da Vučić obavlja dobar posao za Srbiju. U kontroli štete, "Vijesti" su našle, pazi sad - potpredsednicu poslaničke grupe S&D (socijalista i demokrata) u Evropskom parlamentu! Pusti šta kaže Košta. Po strani šta kaže Ursula fon der Lajen. Ko beše Makron? Zašto je Merc važan? Nego da čujemo mišljenje potpredsednice poslaničke grupe socijalista! Ništa više od ove naslovne strane ne govori o tome koliko im je Aleksandar Vučić razbio koncepciju u Tivtu i kakve je to frustracije izazvalo. A i dosta pokazuje da je njima više stalo do toga da Vučiću ne veruju, nego da Jakovu veruju. Jer uvek je vest Vučić - navela je Brnabićeva na Iksu.

Autor: D.S.

#Aleksandar Vučić

#Ana Brnabić

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