'Studenti više nisu opcija' Blokaderi besni: Od blokada ostalo samo ime

Sa blokaderskih naloga na mrežama odjekuje razočarenje studentima.

A razlog, kako stoji objavi na Iksu, jer se bore "za Kosovo koje je izgubljeno".

"Zašto studenti za mnoge od nas, nisu više opcija? Ustali su zbog nadstrešnice, danas se bore za kosovo koje je izgubljeno 1999. godine. Blokirali su fakultete, institucije, raskrsnice, danas je od blokada ostalo samo ime. Proteste su započeli studenti iz Novog Sada", piše u objavi.

Zašto studenti za mnoge od nas, nisu više opcija?



~ Ustali su zbog nadstrešnice, danas se bore za kosovo koje je izgubljeno 1999. godine.

~ Blokirali su fakultete, institucije, raskrsnice, danas je od blokada ostalo samo ime.

~ Proteste su započeli studenti iz Novog Sada ⤵️ — N (@nestasanX) 07. јун 2026.

Potpuno rasulo u blokaderskim redovima rezultat je besomučne borbe za fotelje i sopstvenu korist u kojoj se svakodnevno raspadaju stari, a stvaraju novi savezi.

Autor: Pink.rs