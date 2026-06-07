TOTALNI RAT MEĐU BLOKADERIMA! Pljušte optužbe za rad za BIA: Sastajete se sa Vulinom i Šutanovcem, vi ste obična SLUŽBINČAD!

Međusobne optužbe na studentsko-blokaderskim nalozima ne prestaju da pristižu.

Blokader "Luka" je optužio članove PSG da se sastaju sa svima – od Vulina do Šutanovca, da rade za "službu" i da su razlog zašto je PSG napustila novosadska ekipa.

"Ana - 'Sloboda ili ništa' koja toliko dižeš PSG u nebesa, pričaj nam malo o Vladimiru Hajdaru, predsedniku PSG Izvršnog odbora na nivou Vojvodine, kako se sastajao sa Vulinom i kako ga je hvalio. Pričaj nam malo o Ani Oreg koju vidimo sa Šutanovcem. Ili ćeš do kraja da budeš licemerna? Evo ti PSG službinčadi, a i sama si službenica što u BIA što na Instagramu. Nije ni čudo što je novosadska ekipa napustila PSG, neće da imaju posla sa kontrolisanima a i podržavaju studentsku listu. Hajde sad opleti po Vladimiru Hajdaru i Ani Oreg kada već izigravaš pravednicu, ili ti Orlić daje dozvolu da napadaš samo studente i ljude koji su uz studente, što se vidi iz tvojih buđavih objava", navodi se u objavi na Iksu.

Ana-"Sloboda ili ništa" koja toliko dižeš PSG u nebesa, pričaj nam malo o Vladimiru Hajdaru, predsedniku PSG Izvršnog odbora na nivou Vojvodine, kako se sastajao sa Vulinom i kako ga je hvalio. Pričaj nam malo o Ani Oreg koju vidimo sa Šutanovcem. Ili ćeš do kraja da budeš… pic.twitter.com/rXNtjaAuLB — Luka (@vratioseluka) 06. јун 2026.

Autor: D.S.