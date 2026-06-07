'OVA FORMULA 1 JE VIŠE NEGO DOSADNA' Mitrović iz Monaka poručio: To može da vozi i moja baba, pravo uzbuđenje je na nebu! A ONDA JE SVIMA POKAZAO NA ŠTA MISLI! SNIMAK ODUZIMA DAH (VIDEO)

Vlasnik i direktor Željko Mitrović boravi je u Monaku, gde je pratio trku šampionata Formula 1 Monaco Grand Prix, ali ga, sudeći po objavi na društvenim mrežama, spektakl na stazi nije naročito impresionirao.

Nakon završetka trke, Mitrović je na Instagramu objavio snimak na kojem leti paraglajdingom, uz komentar kojim je direktno uporedio ovaj ekstremni sport sa Formulom 1.

Ova Formula1 je više nego dosadna, 78 krugova samo brm brm… i to je to, bez izazova, bez stvarnog adrenalina, uz malo dobrog vetra ja sam već pre više od 5 godina dokazao da je paraglajding, zapravo parasejling moguć i na kopnu ako vas posluže vetrovi! To liči na rizik i izazov, a ovo brm brm sranje, koje se zove Formula, može da vozi i moja baba!

Njegova objava izazvala je brojne reakcije među pratiocima.

Mitrović je poznat po tome što sa pratiocima redovno deli detalje iz svog privatnog života i putovanja, a Monako je jedna od destinacija na kojoj često boravi sa porodicom.

Autor: A.A.