SRBIJA NE TREBA DA RUŠI MOSTOVE, VEĆ DA IH GRADI - I PREMA EVROPI, I PREMA ISTOKU: Ministarka Stamenkovski poručila - Nismo ničiji geopolitički privezak

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručila je danas da Srbija nije ničiji geopolitički privezak, povodom poruka koje su se čule od strane pojedinih lidera na samitu u Tivtu.

- Fridrih Merc u Tivtu nije rekao ništa što već dugo ne slušamo iz Brisela i Berlina, samo je ovaj put to izgovoreno bez diplomatskih rukavica. Srbiji se poručuje da „balansiranje između Kine, Rusije i Evrope nije moguće“. Srbija nije ničiji geopolitički privezak. Ozbiljne države vode politiku u skladu sa svojim nacionalnim interesima. Posebno je nedosledno što nam takav zahtev isporučuju oni koji sami rade upravo suprotno od onoga što traže od Srbije - istakla je ona.

Ministarka Stamenkovski je dodala da je danas Kina prvi i najveći trgovinski partner Nemačke.

- Nemačke kompanije godinama masovno posluju na kineskom tržištu, a Berlin sa Pekingom razvija duboke ekonomske i industrijske veze vredne stotine milijardi evra. Istovremeno, Nemačka poslednjih godina intenzivno jača saradnju i sa Indijom od trgovine i tehnologije do energetike i bezbednosti. Kada Nemačka sarađuje sa Kinom i Indijom, to je „strateška politika“. Kada Srbija želi dobre odnose i sa Istokom i sa Zapadom, onda je to „problem“ - naglasila je ona.

Milica Đurđević Stamenkovski ističe da Srbija treba da sarađuje sa svima koji poštuju njene interese.

- I sa Evropom, i sa Rusijom, i sa Kinom, i sa drugim svetskim silama. Naša pozicija nije podanička, već državnička. Srbija ne treba da ruši mostove, već da ih gradi i prema Evropi, i prema Istoku, vodeći se pre svega interesima svojih građana i svoje države.

Autor: A.A.