DEJAN BULATOVIĆ: ĐILAS BI PONOVO DA POVEDE HORDE ZLA U SRBIJI

Dragan Đilas je ponovo pokrenuo svoju dobro poznatu mašineriju za obmanjivanje javnosti i političko lešinarenje.

Čovek koji je sinonim za propast srpske opozicije, sada bez trunke stida najavljuje nekakve nove formate i koalicije, okupljajući pione koje planira da po ko zna koji put gurne u provaliju, dok on iz senke računa procente i sopstveni profit.

To što Đilas naziva 'koalicijom' i 'zajedničkim frontom' zapravo je klasično političko ucenjivanje i skupljanje preostalih mrvica opozicione scene. U toj priči partnerstvo ne postoji – postoji samo Đilasov lični interes i njegova bolesna ambicija da po svaku cenu ostane jedini gazda opozicije, makar je ststo puta potpuno uništio.

On druge stranke ne vidi kao saborce, već kao potrošnu robu i živi štit za sopstvene neuspehe.Kada Đilas priča o promeni sistema i o tome kako 'svi moramo da se menjamo', poručujem mu: Dragane Đilase, ti si taj koji se nikada neće promeniti! Ti si čovek koji je privatizovao opozicionu borbu, uništio svaku šansu za normalan politički dijalog i koji svake izbore koristi isključivo kao platformu za sopstveni opstanak na sceni.

Građanima Srbije je dosta tvojih lažnih proevropskih priča, tvojih tajnih kalkulacija i politike u kojoj si ti uvek na dobitku, a narod na gubitku.

Dokle god Dragan Đilas kroji sudbinu opozicije, on je najveći garant njihovog novog izbornog debakla.

Narod Srbije odlično pamti Đilasove metode i politiku koja je gledala isključivo sopstveni džep. Ovaj najnoviji plan koji Đilas predstavlja nije nikakva alternativa, već očajnički pokušaj političkog davljenika da sakrije činjenicu da ga niko, pa ni dojučerašnji saradnici, više ne želi za lidera.

Autor: A.A.