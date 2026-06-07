OŠTRA REAKCIJA DAČIĆA ZBOG HAPŠENJA SRBA NA KOSOVU: Priština sprovodi teror i politički progon pred izbore

Najoštrije osuđujem današnje protivpravno privođenje dvojice Srba, Miloša Dimitrijevića i Ranka Zdravkovića, u Goraždevcu kod Peći, istakao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

- Ovaj čin, sproveden pod lažnim optužbama za navodni uticaj na birače i podršku Srpskoj listi, ne predstavlja ništa drugo do nastavak kontinuiranog terora, zastrašivanja i ogoljenog političkog progona koji režim u Prištini sprovodi nad preostalim Srbima na Kosovu i Metohiji - napisao je Dačić i dodao:

- Posebno je nedopustivo što se ovakve montirane akcije, koje uključuju i upade u porodične kuće i pretresanja domova, svesno i ciljano realizuju na sam dan izbora, kako bi se među srpsko stanovništvo uneli strah i panika, te direktno opstruisalo njihovo pravo na slobodno izjašnjavanje.

- Podsećam javnost da ovo nije izolovan incident, već deo koordinisane kampanje koja je započela brutalnim hapšenjima direktora srpskih zdravstvenih i obrazovnih institucija, kao i političkih aktivista u danima koji su prethodili izborima - ističe ministar i dodaje:

- Pozivam međunarodnu zajednicu, KFOR i EULEX da reaguju u skladu sa Rezolucijom 1244, prekinu svoje pasivno posmatranje i zaustave samovolju i nasilje takozvane kosovske policije, pre nego što postupci Prištine dovedu do potpunog sloma bezbednosti i stabilnosti na terenu.

Autor: A.A.