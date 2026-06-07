PREDLOG TIVAT, SAMIT, PODRŠKA, OSVOJIO NAJVEĆI BROJ GLASOVA! Brnabić: Vučić im je razbio koncepciju, bio je apsolutna zvezda u Tivtu!

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

O tome ko je i zašto pokušao da od predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Tivtu napravi crnu ovcu, a on postao zvezda samita EU o Zapadnom Balkanu, večeras su govorili gosti Verice Bradić: Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine, Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova i Vladislav Dajković, predsednik Slobodne Crne Gore.

Gledaoci su u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogli su da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Komentarišući skup Proglasa koji se desio u Frankfurtu, a gde se dogodilo to da su novinara napali samo zbog njegovog pitanja koje je glasilo zbog čega neko ne može sam da odabere za koga će da glasa, Brnabić je rekla da se nije nadala da će morati ovo da komentariše na početku emisije.

- Vučić nam je doneo mnogo dobrih vesti sa Samita, zatim i sve što se dešavalo sa Donaldom Trampom, pa zatim i poseta Kini,koje su stvari koje menjaju Srbiju, i zaista sam imala lep dan i došla sam sa pozitivnim porukama, a onda sam videla ovaj zastrašujući snimak. Ovo je stravično nasilje. Čovek je preko deceniju novinar Frankfurtskih vesti, zbog ovog pitanja je dobio batine i bio je izbačen sa ovog događaja - rekla je Brnabić.

Kako kaže, svuda postoje bahati ljudi, ali ističe da je neverovatno što tamo ne postoji ni jedan čovek koji bi ustao i da je rekao nemojte to da radite. Kako ističe, ljudi koji mogu da naprave incident postoje svuda, ali neverovatno je da tamo niko nije imao ništa protiv nasilja.

- To je ono što je neverovatno i zastrašujuće i što pokazuje blokadersku politiku - rekla je Brnabić.

Zatim je istakla da je ona danas išla u Pirot, gde su dobili informaciju da se u blizini okuplja grupa ljudi sa transparentima "Studenti pobeđuju". Predsednik mi je rekao da radimo svoj posao, kao i da posluženje koje imamo podelimo sa onima koji drugačije misle.

- Mi smo ih ponudili hranom, sokovima i vodom. Ti ljudi su se poslužili i razišli. To je razlika između blokaderske i Srbije koju persinifikuje Aleksandar Vučić - rekla je Brnabić.

Dačić je rekao da je upravo saznao da se tamo kupuju karte i da su ljudi platili da dođu na taj skup. Dodaje da se ponavlja ista slika već 30 godina, a to je da oni koji imaju drugačije stavove, prolaze isto.

- Ako nemate toleranciju prema onome ko drugačije misli, kako ćete da se predstavite kao bolja alternativa - rekao je Dačić.

Dačić je rekao da misli da bi se ovakvo nešto desilo i ovde na skupovima. Kako kaže, zamislite da se obrnuto desilo, svi mediji bi, ističe brujali o tome.

Brnabić je rekla da se svi sećamo kada je Vučić išao da razgovara sa ljudima o projektu Jadar, i to je bilo sa ljudima koji su se protivili tom projektu. On je išao i razgovarao sa njima, ističe ona i dodaje da je odgovarao strpljivo ljudima na pitanja.

- Kada je obilazio čitavu Srbiju na tribinama je bilo puno nezgodnih pitanja i provokacija, a da je neko dirao te ljude, on bi prvi ustao i zaštitio ih. Problem je što ove ljude tamo niko nije zaštitio - rekla je Brnabić.

Dajković je rekao da je danas došao iz Podgorice za 5, 5 sati. Ističe da je to najbolji odgovor na ove njihove svađe. Ističe da oni treba da odgovore šta je njihov plan i program.

- Nikada nismo napadali novinare na ulici. Ovo nikome nije padalo na pamet - rekao je Dajković.

PREDLOG BROJ 1 - Tivat, Samit, podrška

Brnabić je rekla da je najvažnije da su oni predložili da taj put bude fer i da EU komisija kaže da je sve urađeno i da su ispunjeni svi uslovi, da pojedinačne članice i države ne mogu to da blokiraju.

- Mi imamo poslednjih 5 izveštaja o napretku, koje pozivaju članice EU da otvore klaster 3 za Srbiju, ali on i dalje nije otvoren - rekla je ona.

Kako kaže, onako kako je trenutno, ništa nije fer. Ističe da je važnija percepcija i utisak sa tog Samita. Ističe da je to da je Vučić bio zvezda na tom Samitu i da je jedini koji je sam imao sastanak sa predsednikom EU Saveta, EU Komisije, predsednikom Francuske i kancelarom Nemačke.

- Najbolje se vidi u tome da je predsednik Francuske pohvalio Vučića, kao i Ursula fon der Lajen, kao i Aatonio Košta, ali onda u CG medijima oni nađu neku potporedsednicu neke parlamentarne grupe u EU. Mi vidimo da je on njima razbio svu koncepciju - rekla je Brnabić.

Dačić je rekao da je problem u tome što ulazak u EU i donošenje takvih odluka su političke odluke, bez obzira što neko govori da treba da se ispune određeni kriterijumi.

- SFRJ je vodila pregovore da bude pridruženi član EU. Ovaj papir kasni 35 godina. A ne, oni su se sakrili i prihvatali ono što je neko drugi gurao i forsirao. Mislim da bi mnogo bolje bilo kada bi svi oni mogli da razumeju i da shvate da je za EU dobro da sve zemlje Zapadnog Balkana budu članice EU - rekao je Dačić.

Dajković je rekao da nije fan EU, smatra da je svako zlo dolazilo u poslednjim godinama odande. Ističe da ga mnogo više impresionira prijateljstvo između predsednika Vučića i predsednika Kine.

PREDLOG BROJ 2 - (Ne)dobrodošlica

Dačić je rekao da je sigurno neko dao spisak ljudi koji su bili u avionu, ističe da niko nije mogao da izmisli spisak. Ističe da je to bila pripremana akcija, kako bi se pokazalo kako navodno Srbija hoće da ugrozi stabilnost.

- To inače traje već decenijama. Od 90-tih godina do danas, neko njima navodno stalno preti, i ispada da mi samo svakoga dana mislimo kako da naudimo Crnoj Gori. Ali to nanosi štetu i iskreno, ja više ne znam ko se kako izjašnjava, niti sam ikada pitao nekoga za tako nešto. Vi samo pogledajte koliki je broj ljudi koji žive u Srbiji - rekao je Dačić.

Dačić je rekao da njihovi ljudi učestvuju i na skupovima, bilo je, dodaje, problema sa njihovim ljudima koji su u Beogradu napadali policiju a koji su došli iz CG.

- Time se zaoštravaju odnosi i prave se veštačka neprijateljstva koja ne postoje, Srbija je najbliža Crnoj Gori. Ja od malena slušam o njima kao o bastionu časti, poštenja i patriotizma. Kralj Nikola Petrović se nazivao srpskim kraljem - rekao je Dačić.

Ističe da sa druge strane Aleksandar Karađorđević, on je unuk kralja NIkole Petrovića.

- Ako je neko anektirao Crnu Goru, što su onda priznali da su Peć, Đakovica i Dečani Kosovo - rekao je Dačić.

Brnabić je rekla da je ovo jedan spin i da treba razmisliti da je u tom avionu bilo pola onih stvari koje smo našli na fakultetu u Beogradu, pa oni bi, ističe ona, rekli da smo proglasili rat.

- Sve što je tada urađeno, urađeno je kao uvod u jednu do sada nezabeleženu kriminalizaciju i dehumanizaciju Aleksandra Vučić i njegove porodice - rekla je Brnabić.

Brnabić je rekla da je bilo jasno da se radi o tome tokom čitavog Samita.

Milićević je rekao da mu nije jasno zašto bi Vučić bio na meti Zvicera, insinuirajući da između njih postoji veza.

- Postoji, ali ta da je on jedini njima objavio rat, i počeo da ih hapsi. Jedini se Vučić njima suprostavio i nacrtao metu na čelo svim članovima svoje porodice - rekla je Brnabić.

Član predsedništva Srpske liste Igor Simić, rekao je da se javlja iz sedišta Srpske liste i istakao preliminarne podatke.

- Osvojili smo 42.166 glasova, više nego na prethodnim izborima i velika zahvalnost srpskom narodu koji je morao da trpi pritiske, hapšenja, maltretiranja, pokazao je jedinstvo, slogu i u odnosu na Kurtijevog miljenika Rašića Srpska lista ima skoro 13 puta više glasova u srpskim sredinama. Osvojili smo svih 10 mandata vidimo tendenciju nameštanja od strane Albanaca, njegovom (Kurtijevom) miljeniku se dodaju glasovi - istakao je Simić.

Hvala još jednom hrabrom srpskom narodu koji je stao uz Srpsku listu - dodao je.

- Čuli smo se s Vučićem koji je pozvao čelnike Srpske liste i čestitao srpskom narodu i ohrabrio nas da i dalje radimo u korist srpskog naroda - naveo je Simić.

Dačić je rekao da je ovo dobra vest i da je sve uzalud ukoliko srpski narod nema poverenje u svoju državu, ako nema Srba i ako ne postoji uverenost da ćemo se boriti do kraja sa KiM.

Brnabić je čestitala srpskom narodu na KiM, zahvalila se na borbi i rekla da su velika inspiracija za sve nas.

- Svi koji su danas protiv Srpske liste, oni su borci protiv jedinstva srpskog naroda - rekla je Brnabić.

Ona je rekla da su i u crnogorskim medijima probali da dehumanizuju i kriminalizuju Aleksandra Vučića, iako je on jedini koji se suprostavio kriminalcima, dok se niko iz CG nije suprostavio.

Dajković je rekao da Crna Gora treba da bude zahvalna Srbiji, jer je u istoriji mnogo puta pomogla. Dodaje da mu nije jasna tolika mržnja pojedinih krugova prema Aleksandru Vučiću.

PREDLOG BROJ 3 - Pojas

Brnabić je rekla da se seća kada je stizao pojas u Srbiju i kada joj je Vučić rekao da ide da dočeka na aerodrom, ističe da mu je rekla da ne razume dovoljno važnost svega toga. Ističe da je predsednik smatrao da je to važno i za Srbiju i za naš narod.

- Lično sam veoma iznenađena koliko je naroda bilo tamo, nešto sam naučila o našem narodu i mislim da to govori lepo o našem narodu i mislim da je patrijarh poslao najlepše poruke jedinstva - rekla je Brnabić.

Kako kaže, iako nije preveliki vernik, shvata šta SPC znači za narod Srbije, ne može, ističe, da razume kako neko može tome da se podsmeva i ismeva.

Dajković je rekao da su ovi ljudi sve rekli sami o sebi, ističe da je iz SNS stalno bi puštao ove spotove, ljudi koji su protiv ovoga svega.

- Mi nismo ni znali da ima toliko naroda koji dišu sa SPC sa idejom i vodiljom Svetog Save. Sećamo se da je tako bilo i u litijama u Crnoj Gori. Mene je to sve podsetilo da je to refleks naših mrtvih predaka, koji treba da nas podseti šta smo bili. Sve što je veštački ne može biti dugog veka - rekao je Dajković.

Dačić je rekao da je ovo jedina relikvija koja je vezana za presvetu Bogorodicu a koji je sačuvan. Ističe da je to pojas koji je ona sama isplela i predala apostolu Tomi.

- Ona je zastala kod Soluna i tu je zamolila Gospoda da joj to pretvori u njen vrt i tako je nastala Sveta Gora. Ta relikvija je bila u Srbiji u vrele Kneza Lazara, a sada se vraća. BIla je i u Rusiji. Ja sam bio tamo na licu mesta. Ja i sada nosim taj pojas oko struka i hoću da kažem da sam imao priliku da pošaljemo policiju zbog mase koja je bila tamo - rekao je Dačić.

Kako kaže, uhvatila ga je jeza kada je prolazio i ušao u Hram i video kolika je duhovna snaga našeg naroda.

Najveći broj glasova je osvojio predlog broj 1. Tivat Samit.

Autor: A.A.