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Elek: Srpska lista osvojila 42.166 glasova, odnosno 10 mandata u srpskim sredinama

Izvor: Tanjug, Foto: Privatna arhiva ||

Predsednik Srpske liste (SL) Zlatan Elek izjavio je večeras da je ta stranka ostvarila fantastične rezultate na danas održanim izborima za skupštinu u Prištini i istakao da je SL u srpskim sredinama osvojila 42.166 glasova, odnosno svih 10 mandata zagarantovanih Srbima.

Elek je, na konferenciji za medije u sedištu SL u Kosovskoj Mitrovici, rekao da je stranka Nenada Rašića osvojila 3.411 glasova u srpskim sredinama.

"Moja obaveza i dužnost je da vas obavestim o fantastičnim rezultatima u četvrtom, petom izbornom ciklusu u poslednjih 18 meseci. Hvala srpskom narodu na odličnim i izvanrednim rezultatima", kazao je Elek.

Kako je naveo, i pored toga što su aktivisti i članovi Srpske liste hapšeni, Srpska lista je uspela da ostvari odlične rezultate.

"Osvojili smo 42.166 glasova, to su glasovi iz srpskih sredina, Nenad Rašić je osvojio 3.411. U decembru Srpska lista je osvojila 41.989 glasova, a Rašić 4.083", naveo je Elek.

Preneo je iskrene čestitke predsednika Srbije Aleksandra Vučića i državnog vrha Srbije srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.

Autor: A.A.

#Zlatan Elek

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