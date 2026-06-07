Elek: Srpska lista osvojila 42.166 glasova, odnosno 10 mandata u srpskim sredinama

Predsednik Srpske liste (SL) Zlatan Elek izjavio je večeras da je ta stranka ostvarila fantastične rezultate na danas održanim izborima za skupštinu u Prištini i istakao da je SL u srpskim sredinama osvojila 42.166 glasova, odnosno svih 10 mandata zagarantovanih Srbima.

Elek je, na konferenciji za medije u sedištu SL u Kosovskoj Mitrovici, rekao da je stranka Nenada Rašića osvojila 3.411 glasova u srpskim sredinama.

"Moja obaveza i dužnost je da vas obavestim o fantastičnim rezultatima u četvrtom, petom izbornom ciklusu u poslednjih 18 meseci. Hvala srpskom narodu na odličnim i izvanrednim rezultatima", kazao je Elek.

Kako je naveo, i pored toga što su aktivisti i članovi Srpske liste hapšeni, Srpska lista je uspela da ostvari odlične rezultate.

"Osvojili smo 42.166 glasova, to su glasovi iz srpskih sredina, Nenad Rašić je osvojio 3.411. U decembru Srpska lista je osvojila 41.989 glasova, a Rašić 4.083", naveo je Elek.

Preneo je iskrene čestitke predsednika Srbije Aleksandra Vučića i državnog vrha Srbije srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.

Autor: A.A.