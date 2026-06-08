NIŠTA IM NIJE SVETO! Pogledajte gde su bezbožnici u blokadi okačili transparent

Na društvenim mrežama pojavio se šokantan snimak koji je zgranuo javnost i izazvao lavinu ogorčenja zbog sramnog čina.

Naime, na snimku koji kruži mrežama jasno se vidi kako je na verskom objektu u porti crkve, na delu zgrade koji liči na zvonik, okačen transparent sa natpisom "studenti pobeđuju".

Pogledajte gde su bezbožnici u blokadi mozga okačili transparent.

Ništa vam sveto nije! pic.twitter.com/88bLmIRLaf — Marija Popović (@MarijaPopo40060) 07. јун 2026.

Ovaj potez izazvao je oštre reakcije i osude korisnika na mreži X, koji ne kriju bes zbog skrnavljenja svetinje.

"Pogledajte gde su bezbožnici u blokadi mozga okačili transparent. Ništa vam sveto nije!", glasi jedna od objava na mreži X koja je privukla ogromnu pažnju i pokrenula lavinu komentara zgroženih građana.

Ovakav sraman čin na verskom objektu naišao je na opštu osudu javnosti koja je šokirana nedostatkom poštovanja prema svetinjama.



Autor: D.S.