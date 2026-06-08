VUČIĆ NAJAVIO VELIKE VESTI ZA NAJSTARIJE: Spremamo ogroman paket za penzionere, cene lekova padaju i do 40 odsto!

U Beogradu je danas održana šesta redovna izborna sednica skupštine Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS), na kojoj je za predsednika stranke ponovo izabran Milan Krkobabić.

Svečanom delu sednice prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Obraćanje predednika Vučića

Predsednik Vučić je čestitao Milanu Krkobabiću na reizboru na mesto predsednika PUPS-a dodajući da je to veliki uspeh i da govori o posvećenosti i marljivosti njegovog dosadašnjeg rada.

- Ja sam srećan što imamo korektnu partnersku saradnju sa vama. Trudili smo se da pružimo najmanje onoliko koliko je to potrebno da se bude partner u našim odnosima. I verujem da ćemo i ubudućnosti izaći zajedno na izbore uprkos pritiscima i da ćemo nastaviti da menjamo lice Srbije . Za mene je uvek posebna čast kada se vama, najodgovornijim ljudima obraćam. Kada kažem najodgovornijim mislim na one koji su stvarali našu zemlju. To su ljudi sa kojima možete da razgovarate o svim važnim pitanjima i koji su uvek uz svoju državu. Ne postoji ni jedan deo našeg društva koji sa tolikom ozbiljnošću posmatra stvari u našoj zemlji kada je u pitanju politička scena Srbije - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da je Milan u pravu, i da imamo podelu u društvu, ali da je takva situacija u celom svetu.

- Nema nijedne države u kojoj to nije slučaj. Došlo je vreme u kom odgovorni ljudi nemaju dovoljno jak glas, a danas se ne traži odgovornost i ozbiljnost, dovoljno je da opsujete i lažete, dobićete veću popularnost od onoga ko vredno radi za budućnost svoje zemlje. Ja sam o tome bezbroj puta govorio, čak mislim da su problemi dublji, ali je dobro da tu debatu otvorimo. Nije do novca, niti do ulaganja, problem populacione politike je mnogo dublji. Ubedljivo najmanje rođenih imamo tamo gde smo najbogatiji. U soliterima su retki slučajevi da imate više od dvoje dece. U kućama, tamo gde postoji zemlja, to je više. Ali ljudi ne žele da se vraćaju na selo u toj meri - kazao je Vučić.

Naglasio je da samo u Beogradu ima 80.000 više žena, preko onih 50 odsto, i 200.000 njih koje ne žele da imaju partnere.

- Ima i muškaraca koji ne žele partnere. Ko god od vas da objavi sliku sa detetom, dobiće neretko manje lajkova nego kada ne obradite ali objavite sliku sa bilo kojim kućnim ljubimcem. Uz svu ljubav za životinje, nikada ne smeju biti ispred dece. Ta vrsta neupitne ljubavi koja dolazi od ljubimaca je popularnija od ljubavi prema deci - rekao je on.

Predsednik je rekao da njegovi otac i majka imaju veoma visoke penzije.

- Nije moj otac samo zaradio toliko da bi mu penzija bila tolika. Nije toliko doprinosa uplatio, to mora država da doplati. Kada se država obaveže na to, ona mora biti snažna za to. I kada kažete zaradio je, država to mora da obezbedi, ali država mora imati ekonomiju. Danas mi zapošljavamo 553.000 ljudi više, iako nas je manje nego što je bilo pre 2010. godine. Dakle, što se toga tiče, ekonomija je mnogo bolja. Niko od nas se ne seća da je Srbija imala stabilan kurs dinara. To imamo tek u poslednjih 14 godina - rekao je predsednik.

Vučić je istako da se može bolje raditi, i pomenuo je da se razmatra o skali i velikom paketu za najstarije.

- Ne može to da se zove 13. penzija, ali u uslovima kada imamo mogućnosti, a ova i sledeća godina su godine kada ćemo imati mogućnosti za to, zbog najavljene velike stope rasta, u tim uslovima mi razmišljamo o velikom paketu za penzionere. I o snižavanju cena lekova, između ostalog, ako to spustimo za 20, 30, 40 odsto, poboljšavamo status penzionera, i sugiran sam da će svako sebi moći da priušti lek - kazao je Vučić.

Vučić je rekao da veruje da će 27. ili 28., na skupu u Beogradu, biti objavljen najveći deo tog paketa.

- Nije tu reč da će neko dobiti hiljadu ili dve dinara, već je reč o značajno većim sumama novca, koje će poboljšati dugoročno životni standard naših penzionera - rekao je predsednik.

Vučić je rekao da su u prethodnih godinu i po dana pokušali da nam unište porodicu, i da unesu jaz među generacije.

- Hteli su da kažu da za vas život više ne vredi ništa... Mi sve te podele moramo prevazići, moramo da pružimo ruku i pokušamo da ujedinimo Srbiju. I veoma sam zahvalan i vama uvaženi Stefane, i svima drugima, koji se ne boje da jasno kažu sve što vide. Nisu oni rušili sredovečne ljude i penzionere, već su 18 meseci rušili našu Srbiju. To ste vi prepoznali, stali na branik otadžbine, i svakom reči u komšiluku, dolasku na skup, ste se suprotstavljali - dodao je on.

Vučić je istakao da smo pretekli Crnu Goru prvi put po visini prosečne plate.

- Mi smo sada niskozadužena zemlja, i danas se mnogo bolje živi. Moraćemo da posvetimo pažnju drugim delovima zemlje, da bude bolje raspoređena ta razvijenost. Moraćemo da ulažemo, više u sela i zaseoke, i ne žalim novac. Bio sam skeptičan kada je Milan predlagao ovo za domove kulture, minibuseve, i siguran sam, ako smo samo jedno selo oživeli, a ne 20 ili 30, to je bio veliki uspeh. I hvala na ideji i upornosti, uprkos mom protivljenju koje nije uvek bilo glasno, ali je Milan to mogao da oseti - kazao je predsednik.

Kaže da se mnogi žale zbog velikih ulaganja u vojsku.

- Znate li kako bi nas progutali da ne trošimo pare na vojsku, samo nam okruženje pogledajte. Ovako mi čuvamo svoju zemlju i nebo, i neće se niko drznuti da nas napadne. Mi smo nekada mogli da srušimo dva ili tri aviona neprijateljska, a danas bi imali stotinama puta teže gubitke. Srbija je snažnija, i drugačija su vremena. I sve to ne bismo uspeli da nije bilo vas, vaše odgovornosti i ozbiljnosti - kazao je predsednik.

Obraćanje Milana Krkobabića

Predsednik PUPS-a Milan Krkobabić je poručio da mu je ovo četvrti mandat na čelu stranke.

- Poštovani prijatelji, uvaženi predsedniče Aleksandre Vučiću, izuzetna mi je čast što ste prihvatili da budete ovde sa nama, da se obratite. Niko nije nikoga naterao niti primorao da dođe ovde, došli su sami, svojom voljom, o svom trošku. To su čestiti i pošteni ljudi, došli su da čuju, saslušaju, a i pitaju, pa da mogu da pojasne stvari svojim porodicama. Ne možemo da se otmemo utisku da upravo u porodicama imamo neke probleme - kazao je on.

Krkobabić kaže da se uvukla neka vrsta podele među nas.

Istakao je da o svemu danas odlučuju svetske vrhuške i velike korporacije, a da se proleteri sve manje pitaju.

- Bitka između korporacija i država se zaoštravaju. Ko će pobediti ja ne znam, ali navijam za državu, za socijalno odgovornu državu, državu pravde. To znači da svaki čovek mora imati krov nad glavom, čist vazduh, pijaću vodu, i da može da odlučuje o svojoj sudbini. I da može da pruži ruku svom komšiji, da mu je taj stegne, i da zajedno rešavaju svoje probleme. Ja tako vidim budućnost Srbije i budućnost srpskih sela - dodao je predsednik PUPS.

On je naglasio važnost inicijative predsednika Vučića za povećanje penzija i poboljšanje životnog standarda.

- Sve što radimo, vrste inicijative, sugestije, je da koalicioni partner koji ima objektivnu moć političku, da može to da realizuje - kazao je Krkobabić.

Potom je prikazan kratak film na kom se vidi državnički prijem predsednika Aleksandra Vučića, uz najviše počasti, tokom posete NR Kini.

Dosadašnji predsednik Milan Krkobabić izabran je u radnom delu današnje sednice na predlog 121 opštinskog odbora stranke.

Takođe, na sednici su izabrani i članovi Glavnog odbora, Statutarne komisije i Nadzornog odbora PUPS-a, a podnet je i izveštaj o četvorogodišnjem radu stranke.

Podsećamo, ta stranka je od 2016. godine u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom.

Autor: D.S.