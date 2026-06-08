BRNABIĆ ČESTITALA POBEDU SRPSKOJ LISTI: Rezultati govore sve, pobedili su Rašića sa 10:0 u srpskim sredinama!

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oglasila se na društvenoj mreži X (bivši Tviter) i uputila snažnu čestitku srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i Srpskoj listi povodom, kako je navela, ubedljive pobede na izborima.

Želim, još jednom, da čestitam našem narodu na Kosovu i Metohiji i Srpskoj listi na ubedljivoj pobedi. Ova pobeda pokazala je nepokolebljivo jedinstvo i snagu srpskog naroda uprkos napadima na Srpsku listu kako od strane Prištine, jednako tako i od strane pojedinaca i političkih… — Ana Brnabic (@anabrnabic) 08. јун 2026.

Ona je istakla da je ovaj rezultat pokazao nepokolebljivo jedinstvo i snagu naroda, uprkos konstantnim napadima koji su dolazili kako iz Prištine, tako i od pojedinih političkih grupa iz centralne Srbije.

Rezultati su ubedljivi i govore sve - u odnosu na Rašića, Srpska lista je pobedila 10:0 u srpskim sredinama i dobila više glasova nego na prethodnim izborima - poručila je Brnabić.

Ona je oštro osudila poteze Aljbina Kurtija, nazivajući ih "očajničkim pokušajima" da se izbornim inženjeringom promeni volja naroda na terenu.

Sve ostalo je Kurtijev očajnički način da pomogne Rašiću, time pomažući sebi, lažiranjem glasova za Rašića u opštinama i gradovima gde već 35 godina nema Srba, jer su bili žrtve nehumanog progona i etničkog čišćenja. O takvom izbornom inženjeringu od strane Kurtija je izlišno govoriti. On je jasan i za svaku osudu - naglasila je Brnabić i zaključio:

Naš narod na KiM je rekao ko je njihov predstavnik. I to je jedina relevantna tema. Čestitam im na hrabrosti, upornosti i jedinstvu. Živela Srbija!

Autor: D.S.