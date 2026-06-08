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Vučić: Moramo da prevaziđemo podele i ujedinimo Srbiju, platama smo pretekli i Crnu Goru!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/RADE PRELIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas na svečanom delu redovne izborne sednice skupštine PUPS-a da je ključni cilj prevazilaženje podela u društvu i ujedinjenje Srbije, ali je i podsetio na ekonomske uspehe i stabilnost zemlje.

Vučić se posebno zahvalio Partiji ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije što su ostali uz svoju državu.

- Veoma sam zahvalan i vama, uvaženi Stefane (Krkobabiću) i svim drugima koji se bore i koji ne prezaju da glasno i jasno kažu ono što vide. Jer na kraju, nisu oni rušili sredovečne ljude, penzionere, oni su rušili 18 meseci našu državu, rušili su našu Srbiju. I to je ono što je svako od vas, pre svega, prepoznao i zato stao na branik otadžbine i tome se suprotstavio svojom rečju - istakao je Vučić.

Predsednik je naglasio da su pojedinci pokušali da unesu jaz između generacija, ali da država jednako brine o svima.

- Pokušali su da nam kažu: "Za vas više život ne vredi, život jednako vredi za svakog čoveka". To što ste danas mladi, hvala Bogu, sutra ćete biti stari. To što smo mi nešto stariji ne znači da više volimo sebe, naprotiv, više volimo i više gledamo kako da uložimo u te mlade da bi i oni mogli da budu stari, da imaju mir, da bi mogli da grade i rade i da budu uspešniji od nas - naveo je Vučić.

Predsednik je uporedio ekonomske parametre iz 2014. godine, kada je postao premijer, sa današnjim istorijskim rezultatima u regionu.

Obično to lako zaboravljamo, vidim da to nekima, posebno u Crnoj Gori, teško pada. Ne zaboravite, 2014. godine postao sam predsednik Vlade. Mi smo bili visoko zadužena zemlja. Mi smo danas nisko zadužena zemlja. Crna Gora je tada imala 50 odsto veće plate nego Srbija. Oni su tada imali 490 evra plate, a mi 330. Danas ih je Srbija po prvi put u martu mesecu pretekla, mi sa 1.037, oni sa 1.025 evra, i nastaviće to da raste - zaključio je predsednik Srbije.

Autor: D.S.

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