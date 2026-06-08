BLOKADERI UDARILI NA SRPSKO! Studenti otvoreno navijaju za stranu kompaniju koja optužuje Srbiju, pa poručuju: Students will Wi(n)zz! (FOTO)

Novi skandal na društvenim mrežama ponovo je podigao buru u javnosti, a u glavnoj ulozi su opet studenti koji mesecima drže blokade po beogradskim fakultetima.

Ovog puta, nalog "FMK blokada" otvoreno je stao na stranu mađarske niskobudžetne avio-kompanije "Wizz Air", a protiv interesa domaće države i nacionalnog avio-prevoznika.

Naime, kako se jasno vidi u njihovoj objavi, studenti sa FMK-a podelili su zvanično saopštenje kompanije "Wizz Air" u kojem se apeluje na srpske vlasti da povuku mere koje navodno nezakonito potiskuju ovog operatera sa tržišta, uz parolu "Beograd zaslužuje izbor" (Belgrade deserves choice).

Umesto da podrže domaće, studenti blokaderi su likujući dopisali komentar:

Students will Wi(n)zz

Ova sramna igra rečima i otvoreno lobiranje za interese strane kompanije koja direktno optužuje Republiku Srbiju za nezakonito delovanje, naišli su na oštre osude građana. Javnost s pravom postavlja pitanje – čije interese zapravo zastupaju ovi takozvani "blokaderi" i zašto im je tuđe uvek draže i preče od srpskog?

Autor: D.S.