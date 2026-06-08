'USKORO ZNAČAJNO POVEĆANJE PENZIJ, RADIMO NA SMANJENJU CENE LEKOVA' Vučić gost Nacionalnog dnevnika: Država brine o najugroženijima!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras naciji i obradovao građane sa puno dobrih vesti, među kojima su smanjenje cena lekova, povećanje penzija, kao i izgradnja puteva i zdravstvenih ustanova.

Vučić je večeras u Nacionalnom dnevniku TV PInk izneo najnovije informacije o aktuelnim, ali i najvažnijim temama za sve građane i državu.

Izbori na KiM

Predsednik je najpre pričao o izborima na KiM, čestitao je srpskom narodu koji je, kako kaže, neverovatnom većinom pokazao gde vidi sebe i svoju zemlju.

- Srbi su sa gotovo 43 hiljada glasova dali poverenje Srpskoj listi, a tek nešto manje od 3 hiljade dobila je albanska lista, Kurtijeva lista. Ako pogledate u kakvim je to uslovima bilo, morate da im čestitate na njihovoj snazi i upornosti - rekao je Vučić.

Kako kaže, onda su došli i glasovi od onih koji nisu Srbi.

- Hvala im što čuvaju srpsko ime i prezime. I moram da naglasim da je ovo bilo mnogo više glasova nego na prethodnim izborima - rekao je Vučić.

O novom paketu mera i lekova

Vučić je rekao da će povećanja penzija biti i to značajnog. Dodaje da to neće biti deo ekstra paketa o kojem govori.

- Ranije smo govorili da smo plate povećavali i češće i više, dok poslednje dve godine povećavamo više i češće penzije. Želimo da pokažemo zahvalnost i brigu o najugroženijim ljudima u našoj zemlji. Da im vratimo ono što su zaslužili. Nije uvek lako objasniti ljudima jer ne postoji ćup iz kojeg vadite, da bi bili loši ili dobri. O čemu mi razmišljamo, ali da bi ljudi mogli da razumeju. Pod jedan, gledaćemo da smislimo model da obradujemo gotovo sve penzionere, a posebno one sa najnižim primanjima - rekao je Vučić.

Kako kaže, pre svega će obradovati one koji imaju niže penzije i ispod proseka.

- Takođe, razgovaramo o sniženju cena lekova. Deo ćemo da preuzmemo na sebe, kako ne bi imali nestašicu lekova. Ako čovek od 70 godina nema novca za lek, zbog toga što je skup, a njegova penzija mala... Tu brigu moramo da preuzmemo i da pokažemo da nam je stalo do ljudi. Takođe, onim roditeljima koji ne mogu da plate lekove za decu - rekao je predsednik.

Ističe da mora da se razgovara o i centrima za socijalni rad. Dodaje da će oni koji su stvarno ugroženi morati da dobiju više, kao i veterani, prema kojima takođe želi da pokažu poštovanje.

- To neće biti ni malo beznačajna finansijska sredstva. Posebno mi je stalo za lekove, jer se to odnosi na živote ljudi i na sve ljude. A onda ćemo da idemo sa dodatnim merama oko zdravstva. Kako da stignemo do najudaljenijeg sela, kako da stignemo do svakoga, kako da nekome produžimo život - rekao je Vučić i dodao:

- Dajte da očistimo naše zdravstvene ustanove. Pogledajte kako izgledaju nove ustanove. Za sedam do deset dana krećemo i sa porodilištem u Nišu. Za 7-10 dana ćemo krenuti polaganje kamena temeljca za to porodilište. Ceo jug to čeka.

O infrastrukturi

- Pre Vidovdana ćemo otvoriti Čačak - Kraljevo auto-putu, na šta sam ponosan. A o svim ostalim stvarima ću pričati na Vidovdanskom skupu. Zakazali su naši protivnici skup u Kraljevu, pa želim da idu novim auto-putem do tamo, da vide sve uspehe i da uradimo sve ono što nisu nikada mogli da urade. I da je važno da sanjaju više od premlaćivanja političkih protivnika, rekao je Vučić i dodao:

- Napreduje izuzetnom brzinom, od aerodroma do centra Beograda za 15-20 minuta. Biće povezano sa stanicama Novi Beograd, Zemun Polje, a sa druge strane će ići ka Ekspu i do Obrenovca. Tako povezujemo sve te krajeve. Mislim da će to olakšati svima i da je promena lica Srbije. Imam još neke političke obaveze ove nedelje, a od 20. juna svaki dan sam na terenu, sa narodom i obilazimo radove, gledamo kako Srbija napreduje i slušamo primedbe ljudi, da možemo da popravimo sve.

O napadu u Frankfurtu

Vučić je, komentarišući napad na novinara na jednoj tribini u Frankfurtu, rekao je da je snimak jeziv, i to ne zbog udarca, već pokušaja unižavanja ljudskoj dostojanstva.

- Nadležni organi Srbije su već uradili svoj posao, pa očekujem da će ovo lice biti privedeno pravdi i odgovarati za delo koje je učinjeno - rekao je Vučić.

Ističe da je taj čovek ozbiljan i rekao im je da oni nisu masa, da imaju svoja imena i prezimena, kao i da je pitao šta im je program.

- Oni nemaju svoj program, ne znaju šta bi radili kada bi došli na vlast u Srbiji. Tamo se čak plaćala i karta, došli su da uživaju na račun naroda koji varaju. Ali dve stvari su mnogo važnije. Većina ljudi je najnormalnije posmatrala kako neko nekoga udara, nije ih bilo briga. Empatija ne postoji - rekao je Vučić.

Kako kaže, da oni kažu "nas nije briga, možete da ih tučete, sve je dozvoljeno protiv njih", niko nije ustao iz publike da se pobuni protiv toga.

- Niko se nije setio da kaže, zaustavite nasilnika. Niko iz njihovih medija i javnosti nije osudio taj napad, nije rekao, "ljudi zašto ovo radimo"? Ja gde god odem imam 10 puta teža i gora pitanja, ne postoji pitanje koje mi nisu postavili, ali nikada do tuče nije došlo - rekao je Vučić.

Kako kaže, ovo ne sme da se događa, ali nažalost pokazuje šta rade oni koji nemaju program i ne žele da ga imaju.

Predsednik je rekao da je vreme da ljudi procene i po takvo pitanju donesu odluke.

Ističe da će nervoza među njima da bude sve veća.

- Oni ne razumeju da građani od nas žele da vide kako brinemo o njima, a oni poručuju samo da će da tuku, da gađaju... Ovo su veoma opasne teze. Za mene je najvažnije da se mi ponašamo odgovornije i drugačije, jer oni neće imati priliku da pobede, zato što građani Srbije žele ozbiljne i odgovorne ljude. Neće siledžije i batinaše - rekao je Vučić.

O putu u Kinu, Donaldu Trampu...

- Vidim koliko je svima drago zbog svega što se dogodilo u Kini. Dobio sam najviši orden od Sija, ponosan sam i ponosan na svoju zemlju, jer sam ga primio i u ime Srbije i u svoje ime. A to ne bih mogao da primim da nije bilo podrške građana Srbije politici koju vodim - rekao je Vučić.

Kako kaže, otvoriće fabriku robota, ali dodaje da će biti još toga, jer su pregovori i dalje u toku.

- Takođe, radimo i sa amerikancima i mislim da tokom leta možemo da započnemo strateški dijalog sa SAD. Zato je za nas važan mir, stabilnost, briga o ljudima, zatim ono sve o čemu smo govorili, planovi, programi, jer bez toga nema napretka - rekao je Vučić.

Kako kaže, onda je došao Tivat i onda su neki rekli da ću tamo da budem izolovan. Dodaje da je sa tim ljudima izgradio dobre odnose i da to nije moglo da se desi.

- Imam dobre odnose i sa Makronom i sa Ursulo, sa Koštom, sa Mercom.... Kako su to zamislili? Babiš mi je prijatelj, Fico takođe... Kako su to zamislili da budem izolovan? To su sve besmislice. Srbija će da napreduje na svom evropskom putu, ljudi u Srbiji znaju da je moja politika odgovorna i stabilna i da se veoma teško menja - rekao je predsednik.

Ističe da svi ljudi znaju kada nešto kaže da će to tako da bude. Dodaje da je tako i sa politikom, ona mora, dodaje, da bude predvidiva. Ističe da po prvi put u istoriji imamo stabilan kurs dinara.

O pojasu Presvete Bogorodice

Vučić je, komentarišući insinuacije da je plaćen dolazak te svetinje u Srbiju, rekao da država ništa nije platila i dodaje da svetinju ne može niko da plati.

- To je kao kada bi rekli da sam vlasnik Hilandara, zato što sam obezbedio najviše novca za Hilandar i da bude obnovljen. Sve je to tačno, ali kakve to veze ima sa tim da smo mi doprineli da neko plaća svetinju - rekao je Vučić.

- Svetinju da kupite i da platite ne možete. To je velika svetinja i ponosan sam na više od milion ljudi koji su različitih političkih opredeljenja, ali su u miru i redu stajali satima i danima, kako bi celivali pojas - rekao je predsednik.

Vučić je rekao da će sve odluke donositi u interesu Srbije, dodaje da su prošli poluvreme važnih promena, koje su zajedno doneli, dodaje da je siguran da zajedno možemo da privedemo ovu važnu utakmicu do kraja.

- Molim vas da verujete svom rukovodstvu, verujete da znamo šta radimo, jer radimo promišljeno, na racionalan način i uvek se pokazao kao dobar izbor. Idemo na izbore, imaćete priliku da birate između Srbije budućnosti i Srbije prošlosti, koja je izgubila deo teritorije, koja nije imala za penzije, nestabilni dinar.... Ili ćemo da idemo u budućnost, zadovoljne građane i ljude koji će da žive bolje i da planiraju svoju budućnost za sebe i svoju decu. I zato da ih pobedimo ubedljivije nego ikada - rekao je predsednik Srbije.

Autor: A.A.