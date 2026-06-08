'ČESTITAM SRBIMA NA KiM' Vučić: Glasanjem za Srpsku listu poslali su nedvosmislenu poruku

Predsednik Aleksandar Vučić čestitao je Srbima na KiM što su na izborima neverovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju i istakao da su poslali nedvosmislenu poruku time što su dali poverenje Srpskoj listi.

"Potvrdili su kako žele da im problemi budu rešavani u budućnosti i mislim da je ta poruka nedvosmislena. Naime, Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali svoje poverenje Srpskoj listi, a tek nešto manje od 3.000 glasova dobila je još jedna tobož srpska lista, u stvari albanska lista - Kurtijeva lista, kako god hoćete, jer oni to nisu ni krili", rekao je Vučić za Nacionalni dnevnik TV Pink.

Kaže da je Srpska lista u gotovo nemogućim uslovima dobila 14 puta više glasova.

"Onda morate ljudima da kažete: Čestitamo vam na vašoj snazi i na vašoj upornosti. Tako su glasali Srbi. A onda su počeli da stižu glasovi onih koji nisu Srbi, i koje je trebalo da obezbede ne jedan, oni su se nadali tri mandata, pa su se iznenadili kako su loše prošli u srpskim sredinama.

Dakle, po njihovom proračunu trebalo je da bude 7:3 kako bi se omogućila Kurtiju vladavina u narednom periodu. Ovako će sa svim tim nameštanjima, sa 460 glasova iz Prizrena, dobili su glasove u Kačaniku gde nema ni jednog Srbina, u Glogovcu gde već 30 godina nema ni jednog Srbina. Dakle, iz srca Drenice, samo što još naslednici Adema Jašarija nisu direktno glasali ili možda i jesu, kako hoćete, protiv Srpske liste i samo protiv Srpske liste", rekao je Vučić.

Kaže da su u svim tim mestima dobijali desetine i stotine glasova, ne bi li dobili jedan mandat odnosno ne bi li bilo 9:1.

"Dakle, to čak nije ni inženjering, to je čista krađa. Ali, kako da vam kažem, jer predviđeno je da Srbi imaju 10 mesta, a ne neki drugi koji će za njih da glasuju. Ali nešto slično se događalo i u Bosni i Hercegovini sa nekim drugim narodima. Vidim da je Evropa presrećna zbog demokratskih izbora i toga kako su Srbi hapšeni kroz izbore. Mislim na Martu Kos i Kaju Kalas, vidim da su presrećni. Valjda je taman koliko je trebalo Srba da bude uhapšeno, posebno direktora domova zdravlja, medicinskih sestara, da bi to bili izrazito demokratski izbori", rekao je Vučić.

Vučić je istakao da im čestita, kako je rekao, na njihovoj demokratiji.

"Ali čestitam pre svega svom narodu na ozbiljnosti, odgovornosti, posvećenosti. I mogu oni da kažu i da je 10:0 za njih, potpuno je svejedno, jasno je gde stoji srpski narod. Ponosan na te ljude. Čestitam Srpskoj listi, čestitao sam i predsedniku Eleku. Sinoć razgovarao sam sa gospodinom Simićem, sa mnogima od njih, i hvala tim ljudima na tome što čuvaju srpsko ime i prezime. Mi ćemo nastaviti da im pomažemo, da se borimo za njih i da se borimo za svoju zemlju", poručio je Vučić.

Vučić je rekao da je na ovim izborima na KiM razlika veća nego na prethodnim krajem prošle godine pošto je bila nešto niža izlaznost, ali je Srpska lista dobila više glasova u apsolutnim brojevima.

"A ova Kurtijeva lista ili ne znam već kako se zove taj čovek, dobila je značajno, nekoliko stotina manje glasova", rekao je Vučić.

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Autor: Pink.rs