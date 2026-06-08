Darko Obradović: Izrael izveo masovne vazdušne udare na iranska raketna postrojenja i stratešku odbranu

Darko Obradović, programski direktor Centra za stratešku analizu, objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti.

Situacija na Bliskom istoku ponovo je na ivici otvorenog regionalnog sukoba nakon što su Odbrambene snage Izraela (IDF) izvele koordinisani talas vazdušnih udara duboko unutar teritorije Irana, kao i na ključne položaje u Libanu. Ova operacija predstavlja dramatično zaoštravanje odnosa i direktan odgovor na kontinuirane bezbednosne pretnje sa kojima se Izrael suočava u regionu.

Vazdušne snage Izraela gađale su vojne ciljeve iranskog režima u zapadnom i centralnom delu zemlje, fokusirajući se na neutralisanje protivvazdušnih kapaciteta i infrastrukture za proizvodnju naprednog naoružanja.Prema zvaničnim saopštenjima vojnog vrha Izraela, primarni cilj operacije bio je sistematsko uništavanje novoformirane iranske mreže protivvazdušne odbrane. Teheran je nedavno rasporedio napredne strateške sisteme širom zemlje u pokušaju da obnovi odbrambene kapacitete koji su bili ozbiljno urušeni i degradirani tokom prethodne savezničke akcije poznane kao operacija „Rika lava“ (Operation Roaring Lion).

Izraelski vojni zvaničnici potvrdili su da su ovi novopostavljeni sistemi uspešno uništeni i demontirani tokom preciznih vazdušnih naleta. Ovim potezom, iranski režim je ostao bez ključnog zaštitnog štita, što njegove centralne i zapadne vojne baze ostavlja potpuno izloženim potencijalnim budućim udarima.Pored protivvazdušnih sistema, izraelski borbeni avioni prodrli su duboko u jugozapadni deo Irana, gde su izvršili razorne udare na ključnu privredno-vojnu infrastrukturu. Meta je bio veliki petrohemijski kompleks Mahšahr u provinciji Huzestan.

Vojni obaveštajni podaci ukazuju na to da je iranski režim koristio ove industrijske kapacitete za direktne potrebe svojih oružanih snaga. Fabrike unutar kompleksa služile su za proizvodnju i izvoz sirovina koje se koriste u proizvodnji sofisticiranog oružja.

Strateški značaj uništenih pogona: Targetirana infrastruktura u Mahšahru proizvodila je specifične, unikatne materijale koji služe kao kritične komponente za razvoj i pogon iranskog arsenala balističkih raketa. Neutralisanjem ovih postrojenja nanesen je težak udarac lancu snabdevanja i daljem razvoju raketnog programa Teherana.Vojni odgovor Izraela nije bio ograničen samo na iransku teritoriju. Gotovo istovremeno, u cilju otklanjanja neposredne opasnosti duž severne granice, izveden je precizan vazdušni udar u Libanu. Meta je bio komandni centar Hezbolaha lociran u gusto naseljenoj četvrti Dahije u južnom Bejrutu.

Ova operacija usledila je nakon što je Hezbolah izveo seriju žestokih raketnih napada na civilna naselja u severnom Izraelu. Prema informacijama IDF-a, uništeni komandni centar aktivno su koristili operativci Hezbolaha za planiranje i koordinaciju akcija usmerenih protiv izraelskih civila, kao i protiv vojnika koji operišu u pograničnom pojasu južnog Libana.

Dok diplomatski krugovi širom sveta ubrzano pokušavaju da spreče potpunu eskalaciju i izbijanje rata širih razmera, obim i preciznost ovih udara pokazuju da je region ušao u novu, izuzetno nestabilnu fazu konfrontacije.

Autor: A.A.