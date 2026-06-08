Kalas sa Kipra: Milijardama slamamo ruski budžet, Teheranu jasan odgovor

Darko Obradović, programski direktor Centra za stratešku analizu, objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti.

Na neformalnom sastanku ministara odbrane Evropske unije održanom na Kipru, visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas predstavila je niz prelomnih odluka koje duboko menjaju bezbednosnu dinamiku na evropskom tlu i na Bliskom istoku. Glavne teme samita obuhvatile su masovnu finansijsku i vojnu podršku Ukrajini, suzbijanje ruske „flote u senci“, hitno reagovanje na zaoštravanje sukoba između Izraela i Irana, kao i zaštitu slobode plovidbe u strateškim svetskim koridorima.

Najvažnija vest sa samita tiče se deblokade preko šest milijardi evra kroz Evropski mirovni fond, nakon što je Mađarska zvanično povukla svoj dugogodišnji veto. Prema rečima Kaje Kalas, ova sredstva će biti iskorišćena za refundaciju državama članicama za dosadašnje isporuke oružja, finansiranje novih zajedničkih nabavki i održavanje vojne misije za podršku Ukrajini.

Pored toga, evropski zvaničnici su potvrdili da je paket zajma od devedeset milijardi evra spreman za realizaciju. Već tokom ovog meseca biće isplaćena prva tranša od pet zarez devet milijardi evra, koja je u potpunosti namenjena nabavci i razvoju bespilotnih letelica.

Evropa uči od Ukraijine, Ukrajinska vojska trenutno beleži stopu presretanja neprijateljskih dronova od čak devedeset sedam odsto. Kalas je naglasila da Evropa ne treba ponovo da „izmišlja točak“, već da direktno preuzme ove tehnologije kako bi ubrzala izgradnju sopstvenog odbrambenog sistema poznatog kao „Dronov zid“ (Drone Wall) na istočnom krilu saveza. Istovremeno, predložen je dvadeset prvi paket sankcija koji cilja više od osamdeset novih subjekata i pojedinaca unutar ruskog vojno-industrijskog kompleksa, propagandnih mreža i kršitelja ljudskih prava. Dosadašnje restriktivne mere već su koštale Moskvu između jedne zarez dve i jedne zarez pet triliona dolara, čime se postepeno urušavaju temelji ruske ratne ekonomije.U svetlu intenzivnih noćnih vazdušnih udara i razmene vatre između Izraela i Irana, ministri odbrane EU poslali su oštru poruku Teheranu zbog blokade međunarodnih pomorskih puteva. Nakon što je Iran efektivno zatvorio strateški Ormuski prolaz i nastavio da ugrožava komercijalne brodove svojim dronovima, Evropska unija je donela istorijsku odluku.

Prvi put je aktiviran potpuno novi režim sankcija za zaštitu slobode plovidbe. Restriktivne mere i zamrzavanje imovine uvedeni su protiv iranskih pojedinaca i vojnih entiteta odgovornih za ometanje tranzita kroz Ormuz, uključujući Pokrajinsku komandu Mornarice Islama revolucionarne garde, kao i visoke zvaničnike Muhameda Akbarzadeha i Hamida Hoseinija.

Evropska pomorska misija „ASPIDES“ nastaviće da štiti trgovačke rute u Crvenom moru, a razmatra se i predlog da se ova operacija pridruži britansko-francuskoj koaliciji unutar samog Ormuskog prolaza kako bi se garantovala globalna energetska stabilnost.Tokom konferencije za medije, Kalas je ukazala i na opipljive rezultate koordinisane akcije protiv ruske „flote u senci“ koja prevozi naftu mimo sankcija. Francuske i švedske pomorske snage nedavno su presrele i pretražile sumnjive tankere, dok je vojna operacija Evropske unije „IRINI“ započela sa presretanjem i zadržavanjem brodova pod ažuriranim pravilima angažovanja. Svako zaplenjeno ili zaustavljeno plovilo direktno smanjuje prihode koje Kremlj koristi za finansiranje vojnih operacija.

Odgovarajući na novinarska pitanja o potencijalnom formiranju zajedničke vojske Evropske unije, Kalas je ponovila svoj čvrst stav protiv takve ideje, naglasivši da odbrana mora ostati u nacionalnoj nadležnosti država članica. Na kraju, osvrćući se na nedavne parlamentarne izbore u Jermeniji, visoka predstavnica je zaključila da su građani te zemlje, uprkos masovnim ekonomskim ucenama i pritiscima iz Moskve, jasno izabrali demokratsku budućnost i bliže veze sa Evropom. Kao odgovor na taj izbor, Evropska unija već ubrzano priprema sveobuhvatni paket ekonomske podrške za Jerevan.

Autor: A.A.