NATO pokrenuo misiju „Task Force X-Arctic“: Autonomni sistemi i veštačka inteligencija stižu na Krajnji sever

Darko Obradović, programski direktor Centra za stratešku analizu, objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti.

NATO je zvanično započeo novu, visokotehnološku operaciju pod nazivom „Task Force X (TFX)-Arctic“, sa ciljem drastičnog jačanja prisustva, nadzora i situacione svesti na Arktiku i prostoru Krajnjeg severa. Istraživački brod Alijanse „Alliance“ isplovio je iz luke La Specija u Italiji, čime je označen početak misije koja predstavlja ključni korak u prilagođavanju zapadnog vojnog saveza novim geopolitičkim i klimatskim izazovima u polarnom regionu.Ova inicijativa sprovodi se u okviru NATO-ovog Akcionog plana za brzu adaptaciju (Rapid Adoption Action Plan), koji je usvojen na prošlogodišnjem samitu Alijanse u Hagu sa ciljem da se najsavremenija tehnološka rešenja znatno brže integrišu u stvarne vojne operacije.

„TFX-Arctic“ se direktno naslanja na iskustva stečena tokom prethodne operacije „TFX-Baltic“, koja je pokrenuta početkom dvehiljade dvadeset pete godine radi zaštite kritične podvodne infrastrukture u Baltičkom moru nakon serije sabotaža i incidenata. Sada se fokus pomera ka još zahtevnijem i strateški sve važnijem polarnom krugu.Pod vođstvom Savezničke komande za transformaciju (ACT), ova misija ima zadatak da po prvi put u realnim, ekstremnim uslovima demonstrira kako mreža autonomnih i bespilotnih sistema može obezbediti neprekidan i sveobuhvatan nadzor nad Severnim Atlantikom i Arktikom. Važno je naglasiti da će svi ovi napredni sistemi funkcionisati pod stalnom i krajnjom ljudskom kontrolom.Poruka komande: „Task Force X-Arctic se bavi testiranjem i integrisanjem novih tehnologija u jednom od najsurovijih i najzahtevnijih operativnih okruženja na planeti“, izjavio je admiral Pjer Vandije, vrhovni komandant Savezničke komande za transformaciju.

„Ova misija će pomoći saveznicima da definišu standarde budućnosti i zadrže borbenu prednost neophodnu za delovanje, prilagođavanje i pobedu na Krajnjem severu.“Istraživački brod, kojim upravlja i koordinira Italijanska mornarica, prvo će se zaustaviti u vodama nadomak obale Islanda. To će označiti početak prve faze ambicioznog osamnaestomesečnog programa eksperimentisanja. Tokom prve tri nedelje, brod će služiti kao operativna platforma za testiranje autonomnih sistema i naprednih tehnologija koje su razvile inovativne kompanije, pažljivo odabrane kroz NATO-ov akcelerator odbrambenih inovacija za Severni Atlantik (DIANA).Tehnički lider misije je Centar za pomorska istraživanja i eksperimentisanje (CMRE), koji posluje u okviru NATO Organizacije za nauku i tehnologiju.

Direktor centra, dr Erik Puliken, istakao je da CMRE već dugo predvodi razvoj autonomnih kapaciteta za najizazovnija pomorska okruženja, te da će ova misija to dragoceno iskustvo pretočiti u realne odbrambene sposobnosti. Testiranje međusobne povezivosti sistema i razmene podataka u arktičkim uslovima nastaviće se tokom čitave dvehiljade dvadeset šeste i početkom sledeće godine. Izvođenje kompletne, sveobuhvatne demonstracije svih integrisanih tehnologija planirano je za leto dvehiljade dvadeset sedme godine. Saveznička pomorska komanda (MARCOM) biće zadužena za direktno nadgledanje integracije ovih novih tehnologija u redovne pomorske operacije. Istovremeno, „TFX-Arctic“ će služiti kao direktna podrška operaciji „Arctic Sentry“, aktivnosti pojačanog opreza i osmatranja koja se sprovodi pod komandom Združene komande savezničkih snaga (JFC) iz Norfolka.

Autor: A.A.